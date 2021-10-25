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BAE Hava Kuvvetleri Komutanı "Mavi Bayrak" tatbikatı için İsrail’de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İbrahim Nasır Muhammed Al-Alawi, Mavi Bayrak tatbikatına katılmak için İsrail’e geldi.

Genel 25.10.2021, 22:06
BAE Hava Kuvvetleri Komutanı "Mavi Bayrak" tatbikatı için İsrail’de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İbrahim Nasır Muhammed Al-Alawi, Mavi Bayrak tatbikatına katılmak için İsrail’e geldi.

BAE Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İbrahim Nasır Muhammed Al-Alawi, Mavi Bayrak tatbikatına katılmak için İsrail’e geldi. Tümgeneral Alawi, Palmachim Hava Üssü’nde İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin tarafından karşılandı. Norkin, karşılama töreninde yaptığı açıklamada, "BAE Hava Kuvvetleri Komutanı Alawi, İsrail’e geldiği için teşekkür ederim. Bu iki hava kuvveti arasındaki işbirliği için tarihi ve önemli bir gün" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Norkin ve Alawi’nin iki ülke arasındaki işbirliği ve hava kuvvetleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Tatbikata birçok ülke katılım sağlıyor

İsrail’in güneyindeki Uvda Hava Üssü’nde 17 Ekim’de başlayan Mavi Bayrak hava tatbikatına, F-16, Mirage 2000 ve Rafale dahil olmak üzere farklı modellerden 70’ten fazla uçak katılıyor. Tatbikata ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Hindistan ve Yunanistan katılırken, BAE, Romanya, Finlandiya, Güney Kore, Avustralya, Japonya, Hollanda ve Hırvatistan gözlemci olarak katılıyor.

Öte yandan yerel basında İsrail’de ilk kez bir askeri tatbikata katılan BAE’nin uçaklarının yarın Kudüs’ün üzerinde uçuş yapacağı iddia edildi. BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından iki ülke arasında ilk askeri tatbikat geçtiğimiz nisan ayında Yunanistan’da yapılmıştı.

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