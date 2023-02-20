Babasının askerlik yaptığı şehirde depremzede olarak dünyaya geldi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü depreme yakalanan Kurt ailesinin 5. çocukları, babasının yıllar önce askerliğini yaptığı, şimdi de depremzede olarak geldikleri Gümüşhane’de dünyaya geldi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek’le birlikte il merkezindeki KYK yurtları ve otelde yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti. İlk olarak Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Zeynep Ana Yurdu’nu ziyaret eden Vali Taşbilek, geçtiğimiz günlerde doğum yapan Fatma Kurt’u da ziyaret ederek, gözlerini Gümüşhane’de dünyaya açan Kenan bebeğe altın hediye etti. 5. çocuklarını eşinin askerlik yaptığı Gümüşhane’de kucaklarına alan Kurt ailesinden bir istekleri olup olmadığını soran Vali Taşbilek, “Allah hayırlı, sağlıklı ömürler nasip eylesin, bahtını güzel eylesin inşallah. Bir ihtiyacınız olursa her zaman buradayız” ddysç

Deprem bölgesinden önce Şiran ilçesine geldiklerini anlatan anne Fatma Kurt, “Geleli 10 gün oldu. Beşinci çocuğum olan oğlum Kenan, Miraç Kandili’nde Gümüşhane’de dünyaya geldi” dedi.

Askerliğini de Gümüşhane’de yaptığını belirten baba Adem Kurt ise, “Ben askerliği de burada yapmıştım. Son çocuğumuzun doğumu da buraya kısmet oldu. Deprem bölgesinden geldik. Şiran’da bir süre misafir olarak kaldıktan sonra doğum için buraya geldik. Devletimiz gereken her şeyi yapıyor burada bize. Hayatımıza devam edeceğiz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hanım iyileştikten sonra memlekete döneceğiz” diye konuştu.

Yurtta misafir edilen depremzedelerle bir araya gelen Vali Taşbilek, “Acımız çok büyük. Hepimizin yaşadığı bir acı bu. Sizin Malatya’da, Adıyaman’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta yaşadığınız acıyı burada bizler de yüreğimizde hissettik. Hepimiz aynı vatan toprağının evlatlarıyız. Gümüşhane’nin insanları da bu süreçte hep sizlere neler yapabilirizin derdinde oldular. Milletimizin başı sağolsun diyorum. Acımız çok büyük ama devletimizin büyüklüğünü de milletimizin kardeşliğinin büyüklüğünü de çok biliyoruz. Milletimiz devletiyle sırt sırta verecek ve inşallah o yaraları hep beraber saracağız” ifadelerini kullandı.

KYK yurdunda kurulan ana sınıfını inceleyip diğer öğrencilerin de en yakın okullara gitmesi noktasında gereken her şeyin yapıldığını ifade eden Vali Taşbilek, “Sizlerin ne sıkıntısı olursa biz her zaman buradayız” dedi.

Vali Taşbilek, son olarak Ramada Gümüşhane Otel’de kalan aileleri ziyaret ederek, bir istekleri olup olmadığını sordu.

Gaziantep’ten Gümüşhane’ye gelen depremzede Hasan Alev, misafirperver Gümüşhane halkına teşekkür ederek, “Gümüşhane insanından da, Vali beyden de Allah razı olsun. Biz buraya geleli bir hafta oldu. AFAD’dan, diğer kurumlardan sürekli gelen giden oldu, otelin sahibi Zekai Araz hiç bırakmadı. Çarşıda sanki bizi havada kaptılar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.