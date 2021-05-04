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Baba ve oğlu 2 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde koronavirüse yakalanan baba oğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genel 04.05.2021, 15:58
Baba ve oğlu 2 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde koronavirüse yakalanan baba oğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçenin tanınmış ve sevilen esnaflarından ayrıca eski siyasetçilerden Selim Gün ve oğlu Muttalip Gün, yaklaşık 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan baba oğul koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi kaybederek ikişer gün arayla hayatını kaybetti. Uzun yıllardır ilçede esnaflık yapan baba ve oğulun ani ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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