Aziziye Destanı’nın 144’üncü yıl dönümünde şehitler tabyalarda anıldı

Nene Hatun’un destanlaştığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) 144’üncü yıl dönümünde Aziziye Tabyalarında anma töreni düzenlendi.

Pandemi dolayısıyla vatandaşların katılamadığı anma töreninde Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Sultan 2. Abdülhamit’in fermanının okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Programın ardından protokol üyeleri Nene Hatun’un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı da törenin ardından mini bir konser verirken tabyalara oluşturulan hatıra ormanına protokol üyeleri fidan dikti.

Anma programında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumluların o dönem emperyalist güçlere izin vermediğini ifade ederek, “Tarihimiz ve ecdadımızla gurur duyuyoruz. Erzurum’da pozitif anlamda tam manasıyla bir sivil kalkışma meydana geldi. Emperyalist güçler Osmanlı İmparatorluğuna hem doğudan hem batıdan saldırmış durumdaydılar. Erzurum’da hiç tahmin etmedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Kahraman ordumuz ciddi anlamda tabyalarda mücadele ediyordular. Sabah okunan salalarla tüm Erzurumluları tabyalara davet ettiler. Başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumlular tabyalara koştular. 500’ün üzerinde sivil şehidimiz oldu. Ne kadar övünsek azdır. Bizim tarihimizde leke yoktur” dedi.