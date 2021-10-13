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Aziz Yıldırım, kendi adının verildiği caddeyi ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce’ye gelerek kendi adının verildiği caddeyi ziyaret etti. Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye caddeye isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Genel 13.10.2021, 11:15
Aziz Yıldırım, kendi adının verildiği caddeyi ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce’ye gelerek kendi adının verildiği caddeyi ziyaret etti. Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’ye caddeye isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Düzce Belediye meclisi geçtiğimiz aylarda Terminalden Aydınpınar Caddesine kadar yeni yapılan caddeye, ilk ve orta öğrenimini Düzce’de tamamlayan, Hamidiyespor’da amatör futbol oynayan Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın ismini verdi. Düzce’ye gelerek caddede incelemelerde bulunan Yıldırım, Başkan Özlü’ye caddeye ismi verilmesinden dolayı teşekkürlerini sundu. Düzce’nin çok değiştiğini belirten Yıldırım, "Düzce’yi yürüyerek gezersek daha iyi nereye çıktığını anlayabilirim" dedi.

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