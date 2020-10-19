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Azez’de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti

SURİYE'NİN HALEP KENTİNİN KUZEY KIRSALINDA BULUNAN AZEZ İLÇESİNDE DÜN DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRIDA AĞIR YARALANAN HAKİM TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Genel 19.10.2020, 09:50
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Azez’de bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim hayatını kaybetti

Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde dün düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan hakim tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Azez ilçesinde Askeri Mahkemesi’nde görev yapan Melhem Melhem isimli bir hakim, dün aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, ağır yaralanan hakim Melhem’in bu gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan olaya ilişkin polisin başlattığı soruşturma sürdüğü belirtildi.

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