"Azet Bacı ve Hamdi Dayı" Barbie bebeğe karşı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde “Barbie” bebeklere karşı “Azet Bacı” ve “Hamdi Dayı” isimli bebeklerin üretimini sürdüren Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneği üyesi kadınlar, işi büyütüp kooperatif kurdular.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 10 yıl önce kurulan ve 70 üyesi olan Girişimci Kadınlar Derneğinde yöresel bebekler yapılıyor. Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Refika Uçar, daha kaliteli malzeme ile daha iyi bez bebekler yapabileceklerini, ancak bunun da maliyeti arttırdığını vurguladı. Uçar, “Bez bebek işini yapmak biraz zor oluyor. Doğal olarakta fiyatları biraz pahalı. Bebeklerimiz 100 TL ve 300 TL arasında. Biraz daha zahmetli olduğundan dolayı fiyatlarımız bu şekilde. Vatandaşlarımıza ve müşterilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz“ dedi.

Uçar, “Derneğimiz vardı ve 10 yıldır Yeşilyurt’ta devam etmekteyiz. Derneğimiz varken de herkese ulaşabiliyorduk. Ama şu anda kooperatif kurduk ve inşallah daha geniş kitlelere ulaşmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uçar, “Bez bebekler üretmeye devam ediyoruz. Barbie bebeğe karşı Azet Bacı ve Hamdi Dayı bebekleri yapıyoruz. Yeşilyurt ilçemize bağlı yöresel ve doğal ürünler yapılıyor. Girişimci arkadaşlarımız kendi evlerinde yapıyor ve satışlarımızı satış ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Kooperatif olarak üretim merkezimizde yapıyoruz, burada satıyoruz. Kooperatifimizde şu an 9 kişi çalışıyor. Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneği olarak kooperatifimizi yeni kurduk ve zamana ihtiyacımız var. Müşterilerimize teşekkür ediyoruz, yoğun ilgi gösteriyorlar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a kadınlar olarak teşekkür ediyorum. Yeşilyurt merkezde bize satış ofisi verdiler. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bizde destek oldukları için kendisine teşekkür ediyorum. Sümer Park içinde bize yer verdiler” şeklinde konuştu.

“Annelerimizin evlerinde yaptığı lezzet bizim ürünlerimizde var”

Yeşilyurt Girişimci Kadınlar Derneği üyesi girişimci Güler Koşar ise, 10 yıldır girişimci kadınlar olarak emek verdiklerini anlatarak, “Kısa zaman içinde kooperatif kurarak hizmetlerimizi kooperatif çatısı altında vermeye devam ediyoruz. Yeşilyurt ilçemize ait doğal ürünleri tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı başlattık. Yeşilyurtumuz Malatyalı vatandaşlarımızın damak zevkine göre, annelerinin yaptıkları yiyeceklere uygun yemek yapıyoruz. Anne lezzetinde yemek yapıyoruz. Müşterilerimiz eski yemekleri istiyorlar. Araştırıyoruz ve onlar gibi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Koşar, “Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimiz de zor ama severek yapıyoruz. Kültürümüz kaybolmasın, yemeklerimiz kaybolmasın diye Malatyamız ve Yeşilyurtumuz yemeklerini yapmaya çalışıyoruz. İlgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Yemeklere sevgimizi katıyoruz. Bence en önemli olan da bu. Erişte, tarhana, nar ekşisi gibi ürünlerimiz fazlasıyla var. Erişteyi annem yapardı. Çok güzel ve harika olurdu. Annemden kalan bir alışkanlık. Biz de burada yapıyoruz. Ürünlerimiz her bütçeye uygun diyebilirim” dedi.