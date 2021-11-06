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Azerbaycanlılar “Zafer Günü” öncesi Askeri Ganimet Parkı’na akın etti

Azerbaycanlılar 8 Kasım Zafer Günü öncesi, 2. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı’na akın etti.

Genel 06.11.2021, 10:37
Azerbaycanlılar “Zafer Günü” öncesi Askeri Ganimet Parkı’na akın etti

Azerbaycanlılar 8 Kasım Zafer Günü öncesi, 2. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı’na akın etti.

Karabağ’ın incisi, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın 28 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarılma tarihi olan ve “Zafer Günü” olarak kutlanan 8 Kasım öncesi Azerbaycanlılar, başkent Bakü’deki Askeri Ganimet Parkı’nı koştu. Ellerinde Azerbaycan bayrağı taşıyan halk, Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlarla fotoğraf çektirdi.

“Bu unutulacak bir tarih değil”

Azerbaycan’ın tarihte görülmemiş bir başarıya ulaştığını belirten Bayram Hacıyev, “Başkomutana çok teşekkür ediyorum. Ordumuza teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet etsin, ruhları şad olsun. Herkes şehitlerimizi anıyor. Onlar bizim kalbimizde yaşıyor ve hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar bizim de evlatlarımız. Bu unutulacak bir tarih değil” dedi.

“Her bir Azerbaycan vatandaşı buraya gelmeli”

Ganimetler Parkı’na ilk defa geldiğini ifade eden Sayavuş Allahyarlı, “Her bir Azerbaycan vatandaşının buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Zafer Günü’nü kutlamak bizim gibi gençlere nasip oldu. Bugünlerin değerini bilmeliyiz ve gelecek nesillere de aktarmalıyız. Başkumandan İlham Aliyev’e ve askerlerimize bize bu sevinci yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu çok güzel bir his”

Gubadlı ve Laçın istikametindeki çatışmalara katılan 2. Karabağ Savaşı Gazisi Halid Hasanov ise “Zafer Günü’ne çok az kaldı. Bu çok güzel bir his. Bize bu hisleri yaşatan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık diliyorum. Başkomutanımızın yumruğu altında birleştik. Bütün Azerbaycan halkı birliktedir” diye konuştu.

Askeri Ganimet Parkı

Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’a karşı zafer kazanmasının ardından, Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirdiği askeri araçların bir kısmı Bakü’deki Askeri Ganimet Parkı’nda sergileniyor. 5 hektarlık bir alanı kaplayan parkta; tank, askeri araçlar, topçu bataryası, uçaksavar füzesi sistemleri, ateşli silahlar, askeri nakliye araçları dahil olmak üzere 150’ye yakın askeri araç ve 300’den fazla askeri teçhizat sergileniyor. Parkta sergilenenler arasında Azerbaycan’ın savaştan sonra Bakü’de düzenlediği askeri geçit töreninde yer alan Ermenistan ordusuna ait 2 bin askeri aracın plakasından oluşan "Karabağ Azerbaycan’dır!" yazısının bulunduğu duvarın yanı sıra Ermenistan ordusunun Şuşa’ya attığı "İskender-M" füzesinin kalıntıları da yer alıyor. Parkta Ermenistan ordusunun mevzilerinin bir kopyası da yer alıyor.

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