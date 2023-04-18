Azerbaycanlı ve Türk iş insanları Bakü’deki iftar programında buluştu

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği’nin (ATİB) düzenlediği iftar, Azerbaycanlı ve Türk iş insanlarını bir araya getirdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen iftar programı ile Azerbaycanlı ve Türk iş insanlarını bir araya geldi. İftar programına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, ATİB Başkanı Cemal Yangın, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan milletvekilleri, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve iş insanları katıldı.

ATİB tarafından geleneksel olarak yapılan iftar programında yer alan misafirlere katılımlarından dolayı minnettarlığını bildiren ATİB Başkanı Yangın, “Sayın büyükelçim iş adamları olarak bizlere verdiğiniz manevi desteği her zaman yakınlardan hissederim ve bu desteğin karşılığında da iş adamlarımız da daha fazla gelişme, daha fazla iş gücü ve daha fazla ihracat yapmak için gayretler gösteriyoruz” dedi.

“Azerbaycan tek yürek olmuştu”

Davetlerinden ve insanları bir araya getirdiğinden dolayı ATİB Başkanı Yangın’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükelçi Bağcı, “İlk olarak sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerde talimatlarıyla ülkemize ilk inen uçağın Azerbaycan olması yönündeki güçlü desteği, dayanışması nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Azerbaycan yaklaşık bin kişilik kurtarma, sağlık ve gönüllü ekibiyle ülkemize ilk gelen ve son ayrılan ülke olmuştur. Kardeşliğimizi, tek millet olduğumuzu bir kez daha bu kederde hissettik. Tıpkı Karabağ zaferinde coşkuda Türk milleti olarak Azerbaycanlılar birlikte nasıl sevindiysek, yıkıcı depremlerde de hüznümüzde Azerbaycan’da hüzünlendi, kederlendi, gözyaşı döktü. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür etmeyin deniyor. Kardeşliğin gereğini yaptık deniyor ama yine de yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü Azerbaycan tek yürek olmuştu. Bu tek yürek olmak Sayın Cumhurbaşkanını ve Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva’nın talimatlarıyla Azerbaycan’ın bütün kurumları bu talimatlar doğrultusunda hareket etmiş ve hiçbir işimiz aksamaksızın sonuçlanmıştır” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır”

Türk Devletler Teşkilatı bünyesindeki rakamlarının geçtiğimiz günlerde yayınlandığına dikkat çeken Bağcı, “Toplam nüfus Türk Devletler Teşkilatı’nda 174 milyon. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası yani bu ülkelerin toplam 5 üye, 3 gözlemci ülkenin ekonomilerinin büyüklüğü 1 trilyon 384 milyar dolar. Ticaret ciroları 855 milyar dolar. Kendi aralarında yaptıkları ticaret 35 milyar dolar. Devede tüy. Türk Devletler Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ticaretin, kendi aralarında ticaretin artırılması ve rekabetin tabi ki ülkelerin lehine durumları ortadan kaldırmamak şartıyla ticaretin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Kendi aramızdaki ticaret ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmamız gerektiği kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de daha fazla ilgilenmek ve ticaret yapmak zorundayız.

Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mize her platformda, her alanda, ticarette ve sanayide ve yatırımda da dikkat etmek, özen göstermek, korumak, elinde tutmak, sahiplenmek zorundayız. Bizim için önemlidir. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanırsak bunu da yapabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve Azerbaycan el ele verdiğinde Türk Devletler Teşkilatı’nın gücü de daha da artacaktır”

Türkiye ve Azerbaycan orta koridorun en önemli iki ülkesi olduğunu söyleyen Bağcı, “Hazar havzasının incisi Azerbaycan’dır ve Türkiye yine hem batı ile hem doğu ile ilişkileri dengeli bir şekilde götüren en önemli bölgesel ve küresel aktör konumundadır. Beraber Türkiye ve Azerbaycan el ele verdiğinde Türk Devletler Teşkilatı’nın gücü de daha da artacaktır ve orta koridorun yani tarihi İpek Yolu İpek Yolunun tekrar canlanması, canlandırılması için herkes siyaset, akademi, iş dünyası beraberce buna kafa yormalı, çalışmalıdır ve bunun da gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum” dedi.