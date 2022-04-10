banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Dev ton balığı rekor fiyata satıldı
Dev ton balığı rekor fiyata satıldı
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
At ile video çekerken arabayla çarpıştı
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü
Aliyev ve Putin, Brüksel toplantısını görüştü

Azerbaycanlı ve Türk iş adamları TÜİB iftarında bir araya geldi

Azerbaycanlı ve Türk iş adamları Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Genel 10.04.2022, 21:52
Azerbaycanlı ve Türk iş adamları TÜİB iftarında bir araya geldi

Azerbaycanlı ve Türk iş adamları Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Azerbaycan’daki Türk ve Azerbaycanlı iş adamları, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen programa Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycanlı milletvekilleri, şehit aileleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile iş adamları katıldı.

Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğini geliştirmek için mücadele edenlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu vurgulayan Büyükelçisi Bağcı, “Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bugün geldiği seviyede sizlerin büyük emeği var. Buna inancım tamdır. Özellikle milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, iş adamlarımız bu ilişkiyi korumak ve ilerlere taşımak için derinleştirmek için yıllardır yılmaz bir şekilde bir mücadele veriyorlar. Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri benim de görev yaptığım bu dönemde Karabağ zaferi sonrasında 30 yıllık hüznün son bulduğu bu dönemde, inşallah hep beraber, el birliğiyle daha yukarılara taşımak mücadelesi vereceğiz. Sizleri, bu uğurlu yolda yanımızda görmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İftar programından sonra gazetecilere açıklamada bulunan TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Büyükfırat, “Bereket rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında bizim burada bütün iş adamlarımız, devlet kurumlarımız, büyükelçimiz, milletvekillerimizin bir çatı altına toplanması güzel oldu. Aynı zamanda bizlerin burada Azerbaycan’da faaliyetlerimizde göstermiş olduğumuz özellikle sosyal projelerimizi, şehit ailelerine Türkiye’de eğitmekle ilgili, şehit ailelerimizin şu anda çocukları Türkiye’de üniversitelerimizde okuyor. Yine şehit ailelerimize yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar ve Karabağ’ın yeniden canlanması ile ilgili yapılmış olan çoklu faaliyetler ve çalışmalar var. Bunlara da değinmiş olduk. Pandemiden dolayı iftarlara ara verilmişti. Bu vesileyle ilk iftarımız yapılmış oldu. Bütün iş adamlarımızın, yine SSK’larımızın, aynı şekilde ailelerin bir araya gelmesine vesile oldu Ramazan ayı. Bu vesileyle hepimiz bir araya gelmiş olduk. Güzel bir gün oldu, güzel bir iftar oldu” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Nisan 2022
İmsak 04:57
Güneş 06:26
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:45
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 31 22
18°
açık