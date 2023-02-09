Azerbaycanlı ekip, Kahramanmaraş’ta 8’i çocuk 37 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Azerbaycan’dan gelen arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ta 8’i çocuk olmak üzere toplam 37 kişiyi enkazdan kurtardı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı arama-kurtarma ekiplerinin merkez üssü Kahramanmaraş olan, toplam 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geldikleri enkaz alanındaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Azerbaycanlı ekipler, Kahramanmaraş’ta yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 8’i çocuk toplam 37 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekip 145 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.