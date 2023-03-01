Azerbaycanlı arama kurtarma ekibinin 236 kişilik ilk kafilesi Bakü’ye döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye yardıma gönderilen Azerbaycanlı arama kurtarma ekibinin 236 kişilik ilk kafilesi başkent Bakü’ye döndü.

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Azerbaycan tarafından gönderilen arama kurtarma görevlileri ülkeye dönmeye başladı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Tümgeneral Etibar Mirzayev ve beraberindeki Azerbaycanlı arama kurtarma ekibinin ilk kafilesini taşıyan uçak, başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Tümgeneral Mirzayev ve 236 kişilik heyet, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Yangından Korunma Dairesi Başkanı Fuzuli Asadov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

330 kişilik ekip Kahramanmaraş’ta görevini sürdürecek

Yarınki tahliyeden sonra Kahramanmaraş’ta 330 kişilik bir heyetin görevini sürdüreceğini belirten Mirzayev, “Onların görevi herhangi bir olay olduğunda hemen müdahale etmek olacak. Kahramanmaraş’taki iki sahra hastanenin doktorlarını değiştirdik ve şu anda orada 25’ten fazla doktor faaliyet gösteriyor. Şu ana kadar 2 bin 500’den fazla depremzede tedavi edildi” dedi.

“Azerbaycan ülkemize ilk ulaşan ülke olmuştur”

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatlarıyla Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın harekete geçtiğini ifade eden Büyükelçi Bağcı, “Azerbaycan ülkemize ilk ulaşan ülke olmuştur. Yaklaşık 20 gündür, 22 gündür deprem bölgelerimizde gece gündüz durmaksızın, dinlenmeksizin arama kurtarma faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Ülkemize gelen en büyük arama kurtarma ekibi kardeş Azerbaycan’dan olmuştur ve çok sayıda vatandaşımızı binaların altından çıkarmışlardır. Beraberinde de sahra hastanelerinde yaralarını sarmış, tedavilerini etmişlerdir. İlk hareket ettiklerinde Azerbaycan sadece arama kurtarma ekibi değil, teknik donanımlarını, köpekler, jeneratör, çadır ve ısıtıcı gibi pek çok ihtiyaç duyulan ekipmanları da ilk dakikalarda birinci uçakta, ikinci uçakta, sonraki uçaklarla bölgeye taşımıştır. Dolayısıyla çok büyük bir katkı olmuştur” dedi.

Depremin ilk dakikalarının son derece önemli olduğunu söyleyen Bağcı, “İlerleyen saatlerde de gene büyük gayretle durmaksızın dinlenmek sizin yardım faaliyetlerinde bulunmuşlardır, arama-kurtarmada bulunmuşlardır. Huzurlarınızda bütün bu kardeşlerimize bölgede görev yapan, deprem bölgesinde görev yapan bu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yaşadığımız bu acıda, bu büyük felakette Azerbaycan doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve 10 milyonluk yüreğiyle Türkiye’nin yanında olmuştur, ilk dakikada yardıma koşmuştur. Beraberinde de destek için her türlü katkıda, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmuştur. Bulunmaya da devam ediyor. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz bu dönemdeki yoğun mesainiz, çabanız, emeğiniz, alın teriniz ve koskoca yüreklerinizle yanımızda oldunuz. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı ekip 53 kişiyi sağ kurtardı

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında sağlık personeli de dahil olmak üzere Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 760 Azerbaycanlı personel görev yapıyordu. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay’da enkaz altında kalan 53 kişiyi sağ kurtardı. Bakanlığın deprem bölgesinde kurduğu iki sahra hastanesinde ise 2 bin 500’den fazla kişi tedavi edildi.