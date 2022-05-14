banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Azerbaycanlı analist Rzayev: "Aliyev ve Erdoğan, tüm engellere rağmen amaçlanan hedeflere güvenle yürüyor"

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, iki kardeş ülke cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışının Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu ve sürekli geliştiğini gösterdiğini belirtti.

Genel 14.05.2022, 16:43
Azerbaycanlı analist Rzayev: "Aliyev ve Erdoğan, tüm engellere rağmen amaçlanan hedeflere güvenle yürüyor"

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, iki kardeş ülke cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışının Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu ve sürekli geliştiğini gösterdiğini belirtti.

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, iki kardeş ülke cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışının Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu açılışın aynı zamanda Bakü ve Ankara’nın uluslararası taşımacılık ile lojistik alanında ve tüm alanlarda güçlerini birleştirdiklerini de gösterdiğini vurgulayan Rzayev, "Genellikle değişen ve küreselleşen dünyamızda havaalanlarının önemi her geçen gün biraz artmaktadır. Ülkede güçlü bir havalimanı ağına sahip olmak, bu ülkenin hem turizm, sanayi hem de ulaşım alanlarında gelişimini hızlandırmaktadır. Buna ek olarak çok sayıda havalimanı ülkenin farklı bölgelerinin eşit gelişmesine yol açmaktadır. Son yıllarda Azerbaycan ve Türkiye bu alanda ortak bir stratejik çizgiyi takip ediyorlar" dedi.

"Erdoğan ve Aliyev engellere rağmen hedeflere ilerliyor"

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarını ziyaret ederek Karabağ’a açılan hava kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havaalanı’nın açılışına katıldığını hatırlatan Rzayev, "Her iki olayın da tarihi olduğunu ve aynı anlama sahip olduğunu düşünüyorum. Havalimanının açılışına katılan iki ülke başkanları, dünyaya Ankara ile Bakü arasındaki işbirliğinin sadece askeri alanda değil aynı zamanda ekonomik alanda da geliştiğine dair bir mesaj gönderiyorlar. Aliyev ve Erdoğan, tüm engellere rağmen, amaçlanan hedeflere güvenle yürüyor. Hem Azerbaycan hem de Türkiye son yıllarda uluslararası projelerden endişe duyuyor gibi görünmektedir. Örneğin, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önderliğinde Azerbaycan, karşılaştığı çok karmaşık ve kader meselelerini çözmeyi başardı. 44 günlük savaşla Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ kurtarıldı. Benzer şekilde, Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi sırasında Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi ve şu anda her alanda yüksek ilerleme gösteriyor" diye konuştu.

"İki ülkenin her alanda stratejik hedeflerine ulaştıklarını gören yabancı güçler, kasıtlı olarak yapay engeller çıkarmak için çalışmaktadır" diyen Rzayev, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye’ye ekonomik alanda uygulanan baskı ya da Türk Lirası’nın yapay olarak değer kaybetmesine yönelik dışarıdan uygulanan baskı bunun bir örneği olabilir. Azerbaycan ayrıca 44 günlük savaş sırasında bu güçlerin baskısına maruz kaldı. Ancak atılan tüm adımlara rağmen ne Türkiye ne de Azerbaycan geri çekilmiyor. Her iki ülke de kalkınma yolunda güvenle yürüyorlar. Son yıllarda imzalanan Şuşa Beyannamesi, Kars Antlaşması, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması bunu bir kez daha teyit etmektedir."

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Erzurumspor 35 60
4. Bandırmaspor 35 59
5. İstanbulspor 35 59
6. Eyüpspor 35 54
7. Tuzlaspor 35 49
8. Manisa Futbol Kulübü 36 49
9. Samsunspor 35 48
10. Keçiörengücü 35 47
11. Boluspor 35 47
12. Denizlispor 35 46
13. Gençlerbirliği 35 46
14. Adanaspor 35 45
15. Bursaspor 35 42
16. Altınordu 35 42
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 39
19. Balıkesirspor 35 15
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık