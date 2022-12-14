Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru’ndaki protestosuna katılım artıyor

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi için Laçın Koridoru’ndaki protestosunda 3. güne girilirken, protestoya katılanların sayısı her geçen saat artıyor.

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşlarının, Karabağ bölgesine bağlı Şuşa’da bulunan Laçın Koridoru’nda 12 Aralık’ta başlattığı protestoları 3 gündür devam ediyor. Göstericiler, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde istismarının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla 12 Aralık sabah saatlerinden bu yana bölgede bulunuyor. Protestolara 3 gündür başladıklarını belirten eylemci Mesheti Hüseyinova,“3 gün boyunca Azerbaycan’ın sahip olduğu topraklarda doğal kaynakların yağmalanması, özellikler Hankendi’nde olan bakır-molibden madenlerinin yağmalanmasıdır. Rusya barış gücünün konuşlandığı bölgelerdeki doğal kaynaklarımız yağmalanarak yurt dışına satılıyor. Bunun engellenmesi için 3-7 Aralık tarihlerinde onlara bu bölgelerde ekoloji araştırmalar yapmak için müracaat ettik. Ne talebimize cevap verildi ne de 3 gündür Rus barış gücünün komutanı Andrey Volkov’dan da hiçbir cevap alamadık. Bunlar yetmezmiş gibi protestoculara çeşitli provokasyonlar yaparak eylemcilerle aralarında arbede çıkmasına çalışıyorlar. Eylemimiz hiçbir siyasi maksat gütmüyor, sadece ekoloji fesatların önünü almak istiyoruz” dedi

“Amacımıza ulaşana kadar buradayız”

Eylemciler tarafından Laçın Koridoru’nu kapattığına dair dezenformasyonlar paylaştıklarını ifade eden Hüseyinova, “Bizim tarafımızdan yol tam olarak açıktır. İnsani veya herhangi acil bir durum olması durumunda bu geçişlere izin veririz. Koridoru kendiler barikat ve getirdikleri konteynerlerle kapattılar. Genç, yaşlı, erkek, kadın demeden her birimiz 3 gündür tek kişi gibi buradayız ve maksadımıza ulaşana kadar da burada olacağız. Volkov bize cevap vermezse hem bize, Azerbaycan’a hem de kendi görevine olan saygısızlığıdır. Biz buradayız ve maksadımıza ulaşana kadar da burada eylemimize devam edeceğiz” diye konuştu.

“Gücümüzü biliyoruz”

3-7 Aralık tarihlerinde Rus barış gücü komutanlığı ile Azerbaycan’ın ilgili kurumları arasında ekoloji araştırmalar yapılması görüşmelerin yapıldığını vurgulayan hukukçu Orhan Amaşov, “Bu araştırmalar yapılamadı çünkü. O bölgelerde olan Ermeni güçler buna engel oldu. Buradaki itirazımız Azerbaycan’ın doğasını ve doğal kaynaklarının kanunsuz olarak istismar edilmesiyle ilgilidir. Azerbaycanlı yetkililer o bölgelerde araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmelidir çünkü o bölgeler Azerbaycan topraklarıdır. Rus barış gücü ise tam olarak ne yaptıklarının farkına değil ve onlar görevlerinin tam olarak ne olduğunu anlamıyor. Onların görevi Azerbaycanlıların kendi topraklarına gitmelerini engellemek değil, Azerbaycan’ın yetkililerinin, uzmanlarının orada çalışmalar yapmasının engellemek değil. Bu da Rus barış gücü ve o bölgelerde kalan Ermeni güçlerin kalıntıları ortak çıkarlara sahipler ve belirli ortak faaliyetler yürütüyorlar. İnsanların iradesi göz önünde. Burada olan birçok insan artık 3 gündür buradalar, 2 uykusuz gece geçirdiler. Azerbaycan’ın azminin sarsılmaz olduğu mesajını veriyorlar. Biz gücümüzü biliyoruz. Hem haklımızın, hem birliğimizi, hem de arkamızda güçlü bir Azerbaycan devletinin olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hankenti şehrine giden Laçın Koridoru’ndaki Şuşa-Hankenti yolunda eylem yapan protestocular, Karabağ’da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücünün komutanı Andrey Volkov’un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istiyor.

Laçın yolu Rus barış güçleri tarafından kapatıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın 13 Aralık’ta Şuşa-Laçın yolundaki son durumla ilgili Azerbaycan tarafını suçlayan ve varılan anlaşmalar çerçevesinde yükümlülükleri bozan asılsız açıklamanın şiddetle kınandığını ve kabul etmedikleri belirtildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Azerbaycan tarafını Laçın yolunu kapatmakla ve üçlü bildiriyi ihlal etmekle suçlamasının ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığı kaydedilen açıklamada “Laçın yolunun kapatılması ve bölgede yaşayan Ermenilerin insani kriz tehdidiyle karşı karşıya kalması iddialarına gelince, Laçın yolu Azerbaycanlı protestocular tarafından değil, Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlanan Rus barış güçleri tarafından kapatıldığını belirtiyoruz. Azerbaycan tarafı, topraklarımızda yaşayan tüm Ermenilerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya hazır ve Ermeni tarafının iddialarının hiçbir dayanağı yoktur. Ermenistan tarafı, Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açıklama ve eylemlere son vermelidir” ifadelerine yer verildi.