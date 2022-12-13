Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru’ndaki protestosu devam ediyor

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi için Laçın Koridoru’ndaki protestolarına devam ediyor.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine bağlı Şuşa’da Rus barış güçlerinin kontrolünde bulunan bir yolda toplanan Azerbaycanlı aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla dün sabah saatlerinde başlattığı protestolar devam ediyor. Geceyi bölgeye kurulan çadırlarda geçiren aktivistler, sık sık "Volkov, cevap ver" ve "Çevre terörüne son verin" sloganları attı. Başkent Bakü ve civar illerden gelenlerle birlikte eyleme katılanların sayısı da her geçen saat artıyor. Hankenti şehrine giden Laçın Koridoru yolunu kapatan protestocular, Karabağ’da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov’un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istiyor.

"Taleplerimiz kabul edilinceye kadar buradayız"

Ermenilerin neden olduğu ekolojik terörizme son vermek için toplandıklarını belirten aktivist Vefa Ağalarova, "Doğal kaynaklarımızın yasa dışı olarak yağmalanmasına ve buna izin verenlere itiraz ediyoruz. Uzmanlarımıza ekolojik araştırmalar yapmaları için fırsat verilmesini talep ediyoruz. Taleplerimiz kabul edilinceye kadar buradayız" dedi.

"Volkov gelene kadar bir adım bile geri çekilmeyeceğiz"

Azerbaycan topraklarının yasadışı yollarla istismar edilmesine itiraz etmek için geldiklerini söyleyen aktivist Ulvi Ahmedov ise, "Bugün burada halkımızla, milletimizle birlikteyiz. Ermeniler, işgalden kurtarılan topraklarımızda yasa dışı olarak kazılar yapıyor, doğal kaynaklarımızı yağmalıyor. Sesimizi dünyaya duyurmak için burada toplandık. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Demir yumruk’ olduk, birlikteyiz. Taleplerimizi söyledik. Volkov gelmeli, bizimle görüşmeli ve bizi dinlemeli. Taleplerimizi gerçekleştirirse buradan çekiliriz. Volkov gelene kadar buradan bir adım bile geri çekilmeyeceğiz" diye konuştu.

"Ermenistan hükümetinden tazminat istenmeli"

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında Ermeniler tarafından Azerbaycan’ın doğal kaynaklarının yağmalandığını ifade eden aktivist Telman Gasımov, "Doğal kaynaklarımızın çalınması yetmezmiş gibi üstelik doğamızı zehirliyorlar. Hem altın ve değerli madenlerimizi çalıyorlar hem de çıkan atıklarla Karabağ’da nehirlerimizi ve doğamızı kirletiyorlar. Bu da direkt olarak Azerbaycan’ın doğal kaynaklarına yönelik bir terördür. Azerbaycan kurumları isterse, uluslararası kurumlar veya barış gücü aracılığıyla bu meseleyi kontrol altına alma teklifi ile buraya geldik. Madenlerin istismarı acil olarak durdurulmalı, işgalci güçler tamamen o bölgelerden çıkarılmalı. Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın ne kadar değerli madeni yağmalanmış hesaplanmalı ve bu yüzden de Ermenistan hükümetinden tazminat istenilmelidir" açıklamasında bulundu.

"Mücadelemiz devam ediyor"

Dünden beri Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov’un bölgeye gelerek kendileriyle görüşmesini talep ettiklerini belirten Gasımov, "Ne yazık ki, halen gelmedi ve umursamaz davranışlar sergiliyor. Bizimle görüşmek yerine alana daha fazla asker ve silah sevk ediyor. Sorularımıza cevap alana kadar buradan ayrılmayacağız. Mücadelemiz devam ediyor, biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Rusya’ya nota vermişti

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla Azerbaycan tarafından Rus barış gücü birliğinin komutanlığına başvurulmuştu. Azerbaycan’ın 3 Aralık’tan itibaren ilgili devlet kurumlarının temsilcileri ile Rus barış gücü arasında yapılan müzakereler sonucunda, geçtiğimiz cumartesi Azerbaycanlı uzmanlar tarafından bölgede çalışma yapılması kararının alındığı ve buna rağmen bölgeyi ziyaret etmeye çalışan Azerbaycan heyetinin Rus barış gücü tarafından engellendiği belirtilmişti. Yaşanan bu durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’ya nota verildiği aktarılmış, ziyaretin engellenmesinin veya herhangi bir şart koşulmasının kabul edilemez olduğu, varılan anlaşmaya uyulması gerekildiği ve Azerbaycanlı heyete engelsiz erişimin sağlanması için çağrıda bulunulmuştu. Bakanlığın açıklamasında, 10 Kasım 2020’de Azerbaycan-Rusya- Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri uyarınca Azerbaycan topraklarının bir bölümünde konuşlanmış Rus barış gücü birliğinin tüm faaliyetlerinde, Azerbaycan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sıkı bir şekilde gözetilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı da hatırlatılmıştı.