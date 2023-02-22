- Azerbaycan’ın sahra hastanelerinde bin 364 depremzede şifa buldu

Azerbaycan’ın Türkiye’yi vuran depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanelerinde şimdiye kadar bin 364 kişi tedavi edildi.

Azerbaycan’ın Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye desteği sürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta kurulan 2 sahra hastanesinde şu ana kadar 260’ı çocuk olmak üzere toplam bin 364 kişinin tedavi edildiği belirtildi. Her türlü tetkik ve tedavi imkanının bulunduğu, sağlık ekibi tarafından aralıksız hizmet verildiği kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan ilk sahra hastanesinin 6 Şubat’ta, ikinci sahra hastanesinin ise 11 Şubat’ta Türkiye’ye gönderildiğini açıklamıştı.

(AB-