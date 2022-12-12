Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev, vefatının 19. yılında Bakü’de anıldı

Azerbaycan’ın kurucusu ve ulusal lideri Haydar Aliyev’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla başkent Bakü’de anma töreni gerçekleştirildi.

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 19. yıl dönümünde başkent Bakü ve ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de babası Haydar Aliyev’in Fahri Hiyaban’da bulunan mezarını eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte ziyaret ederek çelenk bıraktı. İlham Aliyev’in ziyaretinden sonra birçok Azerbaycan vatandaşı da gruplar halinde içeri girerek Haydar Aliyev’in mezarına çiçek bırakıp, dua etti.

Haydar Aliyev, bakanlar, bürokratlar ve sevenleri tarafından da mezarı başında anıldı. Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Büyükelçilik personeli de Aliyev’i anma törenine katıldı.

Haydar Aliyev’i rahmetle andıklarını belirten Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, “Ruhu şad olsun. Kuşkusuz tabii ki Haydar Aliyev aslında modern Azerbaycan’ın, çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu olarak da bilinir. Böyle değerlendirmek gerekir. Çünkü biliyorsunuz Azerbaycan bağımsızlık sonrasında çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Toprakları hızlı bir şekilde işgal edilmiştir. Azerbaycan’ın o dönemki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, geliştirdiği ilişkilerle, Batı ile olan ilişkilerle, Türkiyeli ile ilişkilerle bu süreci en azından o gün itibari ile atılan imzalarla belli bir noktada frenleyebilmiştir. Ama çocuklarına, milletine, Azerbaycan halkına tek bir vasiyet bırakmıştır. O da Azerbaycan’ın bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün tekrar sağlanmasıdır. Her ifadesinde ‘Bir gün geri geleceğiz, Şuşa’sız Azerbaycan düşünülemez’ şeklinde ifadeleri vardı. Bugün artık Karabağ tekrar Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü içerisinde yerini almıştır. Bağımsız Azerbaycan yolunda önemli adım 30 yıl sonra da olsa gerçekleştirmiştir” dedi.

Haydar Aliyev’in bir diğer özelliğinin ‘Asrın Anlaşması’ olarak bilinen petrol ve gazda arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlayan anlaşmaları hayata geçirmesi olduğunu söyleyen Bağcı, “Burada Türkiye’nin de çok büyük rolü var. Biz Haydar Aliyev’i Türkiye ile kurulan köprülerin, sağlam köprülerin mimarı olarak da tanıyoruz. Bugün o köprülere kuşkusuz yeni köprüler kurulmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in geliştirdiği ilişki, Türkiye’nin Azerbaycan’la tesisi ettiği ilişki biçiminin dünyada bir örneği yoktur. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanımızın tesis ettiği bu ilişki biçimi bu yönüyle Haydar Aliyev’in aslında bir mirasıdır, onun önderliğinin sonuçlarıdır” şeklinde konuştu.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen tören, akşam saatlerine kadar devam edecek.