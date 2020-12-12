Azerbaycan’ın Karabağ zaferini başkan ile böyle kutladılar
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki ozanlar, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini besteledikleri türkü ile kutladılar. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün türkülü zafer tebriki ise Azerbaycan basınında yer aldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki ozanlar, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini besteledikleri türkü ile kutladılar. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün türkülü zafer tebriki ise Azerbaycan basınında yer aldı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrasında sosyal medya hesabından videolu bir tebrik mesajı yayımladı. Başkan Büyükgöz mesajında, “Azerbaycanlı ve Türkiyeli kardeşlerimiz der ki; ‘Hangi çılgın Karabağ’a zincir vuracakmış şaşarım, kükremiş aslanlar gibiyim dağları, ovaları aşarım.’ Artık Karabağ ovasıyla, dağıyla aşıldı, siperler kazıldı, yok edildi ve hür, hür oğlu hür. Bundan böyle Karabağ’ın deli tayları ovalarında, dağlarında koşacak. Balaları şehirlerinde, dağlarında at koşturacak. Hürsün Karabağlı, hürsün Azerbaycanlı. Hür oğlu hür olarak ilelebet yaşayacaksın, var olasın. Yaşasın Karabağ, yaşasın Azerbaycan-Türkiye” ifadelerine yer verdi. Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ardından mahalli ozanlar Temel Turabi ve Taner Öztürkoğlu kendi besteledikleri türküyü sazları eşliğinde söyledi.
Büyükgöz’ün türkülü mesajı Azerbaycan basınındaÖte yandan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün sosyal medya hesabında paylaştığı bu videolu mesajı, Azerbaycan ulusal basınında haber konusu oldu. Şanlı zaferi anlatan türkü, Azerbaycan’ın önde gelen ulusal basın kuruluşlarından ‘Bakü Post’ isimli haber sitesinde, “Türkiy?nin Kocaeli bölg?sinin Gebze b?l?diyy?sinin s?dri Zinnur Böyükgöz Az?rbaycanın Z?f?r bayramını özün?m?xsus ş?kild? t?brik edib. BakuPost x?b?r verir ki, b?l?diyy? s?drinin t?brikin? bölg?nin ?n nüfuzlu ozanları - Temel Turabi v? Taner Öztürkoğlu da Az?rbaycan-Türkiy? qardaşlığına aid yeni b?st?l?dikl?ri türkü il? qoşulublar” şeklindeki sözlerle paylaşıldı.
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