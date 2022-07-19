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Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerinden olan Zengilan kentindeki Ağalı köyüne bugün itibariyle vatandaşların yerleştirilmesine başlandı.

Genel 19.07.2022, 15:18 19.07.2022, 15:24
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da ilk "Akıllı Köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan kentindeki Ağalı köyüne vatandaşların yerleştirilmesine başlandı. Ağalı köyüne yerleştirilecek olan ilk grup vatandaş Bakü’den Zengilan’ın Ağalı köyüne gitmek üzere yola çıktı.

Dört aşamada gerçekleştirilecek olan sürecin ilk etabında 40’tan fazla ailenin Ağalı köyüne yerleştirilmesi planlanıyor. Vatandaşların istihdam, sosyal, eğitim ve sağlık meseleleri ilgili kurumlar tarafından sağlanacak.

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