Azerbaycan’ın Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanesinde 512 kişi tedavi edildi

Azerbaycan’ın depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta kurduğu sahra hastanelerinde şimdiye kadar 512 kişi tedavi edildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan 2 sahra hastanesinde depremzedeler tedavi ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahra hastanesinde şu ana kadar 512 kişinin tedavi edildiği belirtildi. Hastanede her türlü tetkik ve tedavi imkanının bulunduğu kaydedilen açıklamada, sağlık ekibi tarafından aralıksız hizmet verildiği kaydedildi.

İlk sahra hastanesini 6 Şubat’ta Türkiye’ye gönderen Azerbaycan, 11 Şubat günü ise ikinci sahra hastanesinin gönderildiğini açıklamıştı. Hastanenin laboratuvar, yoğun bakım, pansuman, 2 ameliyat bölümü olmak üzere 5 birimden oluştuğu ve profesyonel sağlık personelinin hizmet verdiği belirtilmişti.