banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
‘Mülteci videoları gerçek değil'
‘Mülteci videoları gerçek değil'
Edirne'de pes dedirten görüntüler
Edirne'de pes dedirten görüntüler
Kazakistan'da nüfus sayımı sonuçları açıklandı
Kazakistan'da nüfus sayımı sonuçları açıklandı
Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması
Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması

Azerbaycan’ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanında test uçuşlarına başlandı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde inşa edilen Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nda test uçuşları yapılmaya başlandı.

Genel 22.08.2021, 16:22
Azerbaycan’ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanında test uçuşlarına başlandı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde inşa edilen Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nda test uçuşları yapılmaya başlandı.

Azerbaycan Havayolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın düzenli uçuşlar yapmaya hazır olup olmadığını kontrol etmek amacıyla 20-25 Ağustos tarihleri arasında özel uçaklarla uçuş gerçekleştirildiği belirtildi. Testlerin, Aerodata “AD-FIS-112" tipli uçuş denetim sistemi kurulu olan “ATR 42-500” tipli yolcu uçağıyla yapıldığı aktarıldı.

Uçuş ve iniş testlerinin günlük olarak devam edeceği bildirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık