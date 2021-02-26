Azerbaycan, Ermenistan’a bağlı kuvvetlerin Dağlık Karabağ’daki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992’de katlettiği 613 sivili düzenlenen törenle anıyor.

Azerbaycan’da, 29 yıl önce Ermenistan’a bağlı kuvvetlerin Dağlık Karabağ’daki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Tarihe kara bir leke olarak geçen olayda Ermeniler tarafından 613 sivilin katledilmesinin 29. yıl dönümünde Azerbaycanlılar Hocalı Anıtına koştu. Saygı duruşunda bulunmak için başkent Bakü’deki Hocalı Anıtı’na gelen halk, korona virüs önlemleri kapsamında düzenlenen anma törenine maskeli bir şekilde 5’er kişilik gruplar halinde katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva da Hocalı Anıtını ziyaret etti. Aliyev törende anıt önüne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Bakanlar, milletvekilleri ile birlikte çok sayıda bürokrat da katliamın yıl dönümünde Hocalı anıtını ziyaret etti.

Azerbaycan’ın dinmeyen acısı: Hocalı Katliamı

Takvimler 26 Şubat 1992’yi gösterdiğinde Rusların desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu bir şekilde katletmiş, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birini gerçekleştirmişti. Hocalı’da 106’sı kadın ve 63’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.