Azerbaycan’dan Türkiye’ye yardım uçağı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı bünyesinde 115 çadır, bin 448 battaniye, 140 yatak, 90 ısıtıcı, 300 masa, bin sandalye, 2 bin havlu ve diğer malzemelerin bulunduğu yardım uçağı Türkiye’deki deprem bölgesine gitmek için havalandı. Ayrıca 227 kişilik ek arama kurtarma ekibi de Adana’ya gönderildi.

Azerbaycan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’deki şiddetli depremin yıkıcı sonuçlarının ortadan kaldırılması ve arama-kurtarma çalışmalarına destek için Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın yardımlarından oluşan bir uçağın daha Türkiye’ye doğru yola çıktığı bildirildi. Uçakta 115 çadır, bin 448 battaniye, 140 yatak, 90 ısıtıcı, 300 masa, bin sandalye, 2 bin havlu ve diğer malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan 227 kişilik ek arama kurtarma ekibi de gönderdi

Ayrıca Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 227 kişilik ek arama kurtarma ekibinin de deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere yola çıktığı aktarıldı. Ekibi taşıyan uçağın Adana’ya gitmek üzere yetkililer tarafından Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan uğurlandığı belirtildi.