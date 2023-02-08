Azerbaycan’dan Türkiye için “Kardeş Yardımı” platformu

Azerbaycan’da Türkiye’de meydana gelen depremin mağdurlarına destek için “Kardeş Yardımı” platformu oluşturuldu.

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Azerbaycan’da başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Depremzedelere destek amacıyla devlet, özel kurumlar, Türk ve Azerbaycanlı iş adamları tarafından “Kardeş Yardımı” destek platformu oluşturuldu. Yardım platformu kapsamında şu ana kadar 2 tır yardım Türkiye’ye gönderildi.

“Azerbaycan bayrağının orada olması o insanlara çok ciddi bir teselli veriyor”

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığına Hüseyin Büyükfırat, Türkiye’deki depremde 50’ye yakın akrabasının enkaz altında olduğunu, 10 akrabasını da kaybettiğini belirterek “Türkiye’de deprem olan bölge birçok ülkeden daha geniş bir coğrafya. Nüfus olarak 13,5 milyonluk bir bölge. Yani hakikaten zor durumda. Hem coğrafya, nüfus yoğunluğu hem genişlik. Yani Türkiye şu anda kendisi şu anda tek başına o felaketin altından çıkamıyor. Dördüncü derece afet ilan edilmesi de zaten uluslararası yardım istenmesi demektir. Azerbaycan bayrağının bile orada olması o insanlara çok ciddi bir teselli veriyor. Bu manada burada ilk günden itibaren Azerbaycan’a herkes gerçekten görevli ve vatandaşlar hepsi sürekli bizi aradılar, taziyelerini dile getiriyorlar” dedi.

"Uzun soluklu bir süreç”

Çok uzun soluklu bir yardımın geleceğini söyleyen Büyükfırat, “Onun için orada durum çok zor ve kısa süreli değil, çok uzun süreli bir yardıma ihtiyaç duyulacak. Bunu da göz önünde bulunduralım. Allah bütün ölmüşler rahmet etsin. Azerbaycan’ın can Azerbaycan’ın da bugünkü duruşu Türkiye’de en numune gösteriliyor” diye konuştu.

“Türkiye bizim vatanımız”

“Kardeş Yardımı” destek platformu oluşturmalarındaki amaçlarının koordinasyonlu bir şekilde birlikte hareket etmek olduğunu ifade eden Azerbaycan-Türkiye İşadamaları Birliği (ATİB) Başkan Yardımcısı Rafi Rafig Garayev, “Gereken yardımların birlikte koordinasyonunu sağlamak düşüncesindeydik. Türkiye bizim vatanımız, Türkiye bizim kardeşimizdir. Bu birliğimizi kimse bozamaz. Biz kötü düşüncelere kapılmamalı ve tereddüt etmemeliyiz. Bu Allah’ın bir sınavı. Biz bu sınavdan Allah’ın izniyle alnı açık bir şekilde çıkacağız” dedi.

Azerbaycan halkı, Türkiye’deki depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediyor

Azerbaycan’daki hayırseverler, Türk ve Azerbaycanlı işadamlarının desteğiyle başlatılan “Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu Azerbaycan” yardım kampanyası çerçevesinde Türkiye’deki depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediyor.

Kampanyanı duyan vatandaşlar, battaniye, yorgan, ısıtıcılar, giysi, ayakkabı, erzak gibi deprem mağdurlarının ihtiyacını giderebilecek malzemeleri yardım toplama noktasına giderek teslim etti.