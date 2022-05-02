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Azerbaycan’daki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki camiler bayram namazı dolayısıyla doldu taştı.

Genel 02.05.2022, 10:27
Azerbaycan’daki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki camiler bayram namazı dolayısıyla doldu taştı.

Azerbaycan’da binlerce Müslüman, 2 yılın ardından Covid-19 salgın kısıtlamaları olmadan bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Bayram namazı için Başkent Bakü’de bulunan Şehitlik Camisi’ne gelen birçok kişi, içeride yer bulamayınca cami avlusuna çıktı. Ramazan ayının çok güzel geçtiğini belirten Zaur Mecidov, “Bu Ramazan çok farklı bir şekilde geçti. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Bütün Müslümanlara Allah inşallah daha güzel, hayırlı bayramlar nasip etsin” dedi. Bayram namazını Şehitlik Camisi’nde kıldıklarını ifade eden Gafur Abdullayev, “Rabbime şükürler olsun. Bütün Türk dünyasının bayramı mübarek olsun. Bütün Türk Cumhuriyetleri’nin bayramı mübarek olsun. Burada birbirimizi görüyoruz ve seviniyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun” diye konuştu. Yaklaşık 2 yılın ardından bayram namazı kıldıklarını vurgulayan Serhan Şirinov, “Dualar ve zikirler ettik. Şükürler olsun bugün cemaatimizle, milletimizle birlikte namaz kıldık. Bütün herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah cemaatimizi daha da çoğaltsın, imanımızı, ibadetimizi daha da artırsın. Azerbaycan’ın, Türkiye’nin ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Özlediğimiz bir tabloydu”

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, bayram namazının ardından Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti. Türkiye’deki ve Azerbaycan’daki Müslümanları bayram dolayısıyla tebrik eden Bağcı,“2 yılın ardından camiler doldu taştı. Bakü Şehitlik Camisi’nde bayramımızı yaptık. Bayram namazımızı kıldık, bayramlaştık. Özlediğimiz bir tabloydu. Çok şükür, Allah bu bayram sıkıntıların ardından bize bir kolaylık ve bir güzellik bahşetti. Bütün herkesin bayramını tebrik ediyorum. Bayramı, bayram tadında yaşamalarını diliyorum” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı. Bayram dolayısıyla Azerbaycan’da 3 gün resmi tatil ilan edildi.

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