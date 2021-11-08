Azerbaycan’da Zafer Günü havai fişek gösterileri ile kutlandı

Azerbaycan’da 8 Kasım Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtuluşu ve Zafer Günü kapsamında projeksiyon ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’nda 44 gün sonra Ermenistan’ı yenerek işgal altındaki topraklarını kurtarmasının 1’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Zafer Günü kapsamında başkent Bakü başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde projeksiyon ve havai fişek gösterileri düzenlendi. Bakü’deki Müze Merkezi binasında yapılan projeksiyon gösterisinde, Azerbaycan Lideri Haydar Aliyev’in sözlerinin ardından 2. Karabağ Savaşı şehitlerinin fotoğrafları, savaştan kesitler, “Demir Yumruk” ve “Harıbülbül” gibi görseller yansıtıldı.

Kutlamalarda Bakü, Hazar Denizi kıyısındaki Milli Park’ta ve Karabağ’ın incisi Şuşa’da da havai fişek gösterileri düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı havai fişek gösterisi rengarenk görüntülere sahne oldu.