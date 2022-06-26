Azerbaycan’da Türk Şehitliği Abidesi açıldı

Azerbaycan’ın Gence kentinde, Osmanlı döneminde Kafkas İslam Ordusu şehitleri anısına yapılan Türk Şehitliği Abidesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence’de Osmanlı döneminde Nuri Paşa komutanlığındaki Kafkas İslam Ordusu şehitleri anısına Türk Şehitliği Abidesi’nin açılışı yapıldı. Türk iş adamlarının da katkılarıyla, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) tarafından Gence şehrinin merkezinde yapılan abidenin açılış törenine Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Bakü Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, milletvekilleri, ATİB Başkanı Cemal Yangın, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan devleti”

Şehitler için saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan törende konuşan, Gence Valisi Niyazi Bayramov Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü’nün kutlandığını belirterek, “Bugün Kafkas İslam Ordusu’nun Gence’de şehit olan 13 Mehmetçiğin anısına yapılan abidenin açılışını yapıyoruz. Gence şehri için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden askerlerin aziz hatırası için inşa edilen abide, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin açık bir ispatıdır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, birliğimizin daim olmasını arzuluyorum. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan devleti” diye konuştu.

“30 yıllık işgal 44 günde bitti”

Kafkas İslam Ordusu’nun ilk askerlerinin Gence topraklarında şehit düştüğünü ifade eden Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, “Yaralanan askerlerimizle birlikte şehit sayımız 13’e yükseldi. Şehitlerimiz bu alana defnedildiler. Gence’den başlayan harekat, 15 Eylül 1918’de de Bakü zaferiyle taçlandırıldı. Bundan 102 yıl sonra Başkumandan sayın İlham Aliyev’in liderliğinde kahraman Azerbaycan ordusu 30 yıllık işgali 44 günden bitirmiş ve vatan muharebesinde Şuşa’ya bağımsızlığını kavuşturmuştur. Tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi Türkiye haklı davasında kardeşinin yanında olmuş, sayın Cumhurbaşkanlarımızın geçen yıl ilan ettikleri Şuşa Beyannamesi ile de ilişkileri stratejik müttefikliğe taşımıştır. Ezeli kardeşliğimizin bir numunesi olarak gelecek kuşaklara miras kalacak bu abidenin inşa edilmesindeki işbirliğinden dolayı bu işte az veya çok emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Gence’deki ilk abide”

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1918’de 7 cephede savaşırken Azerbaycan topraklarının Bolşevik ve Ermeni çeteler tarafından işgal edildiğini ve o anda Azerbaycan’ın yardımına geldiğini belirten Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, “Türk milleti Azerbaycan ve Kafkaslardan yardıma gelen kardeşleriyle 1915’te Çanakkale’de nasıl omuz omuza düşmana karşı savaşmışsa, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun yiğitleri de aynı ruhla savaşmışlardır. İşte bunun adı kardeş yardımıdır. Bugün Kafkas İslam Ordusu harekatında Gence’de şehit düşen askerlerimiz adına Türk işadamlarımızca dikilen Şehitlik Abidesi’nin açılışını yapıyoruz. Kafkas İslam Ordusu’nun harekatında şehit olan Türk askerlerinin anısına Bakü’de Şehitler Hiyabanı’nda ve Azerbaycan’ın çeşitli şehirlerine abideler dikilmiştir. Açılışını birazdan yapacağımız Şehitlik Abidesi ise Gence’deki ilk abide özelliğini taşıyacaktır” açıklamasında bulundu.

"Bu topraklarda birlikten kuvvet doğduğunu dünya aleme göstereceğiz”

Kafkas İslam Ordusu’nda şehit düşen askerlerin Azerbaycanlı kardeşleriyle birlikte Azerbaycan topraklarında koyun koyuna yattığını vurgulayan Bağcı, “Azerbaycan’da şehit düşen askerlerimiz, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güven ve güçlü kardeşlik bağlarının asla sarsılmayacağının da kanıtıdır. Kafkas İslam Ordusu’nun 45 günlük Bakü zaferi aradan geçen 102 yıl sonra Ermeniler tarafından işgal edilen Karabağ’ın 44 günlük vatan muharebesi ile kurtarılışına ilham olmuştur. Türkiye dün olduğu gibi 44 günlük vatan muharebesinde de Azerbaycan’ın yanında olduğunu tüm dünyaya açıkça göstermiştir. Bizim bir diğer yol haritamız da, bugün Türk Devletler Teşkilatı 2040 vizyon belgesi olarak ilan edilen ve Türkler arasında birliği, dayanışmayı hedefleyen belgedir. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve Türk devletleri ile münasebetleri daha da güçlendireceğiz. Bu topraklarda birlikten kuvvet doğduğunu ve doğacağını dünya aleme göstereceğiz” dedi.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunduktan sonra Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Bakü Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve ATİB Başkanı Cemal Yangın abidenin açılışını yaptı.