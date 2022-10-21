Azerbaycan’da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ın içerisinde bulunduğu araç Azerbaycan’da kaza geçirmişti. Bir süre Azerbaycan’da tedavi gören Yıldırım ve Ayrım bugün ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Atatürk Havalimanı’na inen uçağı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, karşıladı. Ambulans uçaktan alınan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım kendilerini bekleyen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü.