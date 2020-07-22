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Azerbaycan’da son 24 saatte 391 kişide Covid-19 tespit edildi
Azerbaycan’da son 24 saatte 391 yeni korona virüs vak’ası tespit edilmesi ile toplam vak’a sayısı 28 bin 633’e yükseldi.
Genel 22.07.2020, 16:40
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Azerbaycan’da son 24 saatte 391 yeni korona virüs vak’ası tespit edilmesi ile toplam vak’a sayısı 28 bin 633’e yükseldi.
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 391 yeni korona virüs vak’ası tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vak’a sayısı 28 bin 633’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 385’e yükseldi. Azerbaycan’da son günlerde vak’a sayısında düşüş gözlemlenirken, 504 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 20 bin 443 oldu.
Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 649 bin 953 korona virüs testi yapıldı.
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