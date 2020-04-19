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Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi

Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi

Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

19 Nisan 2020 Pazar 16:46
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Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi

Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 25 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 80 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 122 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilere göre ülkede toplam vaka sayısı bin 398’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 19 kişi hayatını kaybetti, 712 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 95 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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