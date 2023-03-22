Azerbaycan’da ilk teravih namazı kılındı

Azerbaycan’da Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı.

Azerbaycan’da Ramazan ayının gelmesi ile başta başkent Bakü’de olmak üzere ülke genelinde ilk teravih namazı kılındı. Bakü’deki Haydar Camii ve Ejder Bey Camiilerini dolduran Azerbaycanlılar, namazın ardından dua ettiler. Ülkenin dini konulardaki yetkili kurumu Kafkas Müslümanları İdaresinin yayımladığı fetva gereği Azerbaycan’da ilk oruç yarın tutulacak.