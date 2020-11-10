banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
11 ayda 17 milyarlık borç yapılandırıldı
11 ayda 17 milyarlık borç yapılandırıldı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Azerbaycan’da coşkulu zafer kutlamaları havadan görüntülendi

AZERBAYCAN ORDUSUNUN ERMENİSTAN ORDUSU KARŞISINDA ALDIĞI BÜYÜK ZAFERİN COŞKULU KUTLAMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Genel 10.11.2020, 10:41
2
Azerbaycan’da coşkulu zafer kutlamaları havadan görüntülendi

GENCE-(İHA)-Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karşısında aldığı büyük zaferin coşkulu kutlamaları havadan görüntülendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ulusa sesleniş konuşmasındaki zafer ilanı bütün ülkede büyük bir sevinçle karşılandı. Uzun zamandır bu zaferi bekleyen halk sokaklara döküldü. Araçlarıyla yollarda sevinç turları atan Azerbaycanlılar, evlerinde de zaferi coşkuyla kutladı. Gece saatlerinden başlayan kutlamalar, günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Gence halkı ise gün boyu sokaklarda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Valilik binası önündeki coşkulu kutlamalar drone ile havadan görüntülendi.

Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378