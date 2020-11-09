Azerbaycan’da Bayrak Günü Şuşa zaferiyle birlikte coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’ın Gence kentinde halk, 9 Kasım Bayrak Gününü Dağlık Karabağ’ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla bayram havasında kutladı.

Azerbaycan’da 9 Kasım Bayrak Günü, dün Dağlık Karabağ’ın incisi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla birlikte coşkulu kutlamalara sahne oldu. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence’de sokaklara dökülen binlerce kişi, çifte bayram sevinci yaşadı. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda Azerbaycan bayrağı açan Genceliler Şuşa’da daha büyük bayrağın göndere çekilerek dalgalandırılacağını ifade etti. Kutlamalarda Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyenlere caddelerde uzun araç konvoyu oluşturulan vatandaşlar da kornaya basarak eşlik etti.

"Bundan daha büyük bayrağı inşallah Şuşa’da dalgalandıracağız"

Bayrak Günü kutlamalarına katılan Kamil Bercalali, "Azerbaycan ve Türk halkını Bayrak Günü nedeniyle tebrik ediyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır. Karabağ Azerbaycan’ındır ve Azerbaycan’ın olacak. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türk ordusu" diye konuştu. İşgalden kurtarılan Şuşa’da kutlamalar yapacaklarını belirten Ragif Aliyev ise, "Bundan daha büyük bayrağı inşallah Şuşa’da dalgalandıracağız. İnşallah orada yürüyeceğiz, buna söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Coşkuyla süren kutlamalara katılan Rufan Gurbanov, "Allah Türk ordusunu korusun. Bir taraftan sevinçliyiz, bir taraftan da kederli, çünkü şehitlerimiz var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah Türk ordusunu, Türk halkını korusun" ifadelerini kullandı.