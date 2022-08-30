Azerbaycan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’da Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan’ın Bakü Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünde büyükelçilik bahçesinde resepsiyon düzenledi. İki ülkenin milli marşları okunarak başlayan resmi kabule, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, milletvekilleri ve yabancı diplomatların yanı sıra çok sayıda Türk ve Azerbaycanlı davetli katıldı.

Büyükelçi Cahit Bağcı, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı özel mesajı okuduktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu önemli günde Türkiye’nin zafer coşkusunu paylaşmak için bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sözlerimin başında 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu topraklarını bizlere vatan kılan, dört elle sarıldığımız Türk devletinin ve varlığımızın ilelebet sürmesi için canları pahasına mücadele veren kahramanları ve Türk milletinin istiklal ve istikbali için cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlatılan milli mücadelenin tüm kahramanlarını, vatan savunması ve terörle mücadelede hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos’un bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olduğuna vurgu yapan Bağcı, "Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, kurulduğu günden bugüne bağımsızlık ve egemenliğine karşı içerde ve dışarda faaliyet gösteren tüm terör örgütlerine, ASALA, PKK, PYD, PYG, DEAŞ, FETÖ ve diğerlerine karşı mücadelesini kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürmektedir. Zaferin ne anlama geldiğini hiç kuşkusuz kardeş Azerbaycan en iyi bilendir. Karabağ’ın 30 yıllık işgali Türkiye’nin siyasi ve manevi desteği ile 44 gün süren Vatan Muharebesi ile zaferle sonuçlanmıştır. Türkiye son dönemde bölgesinde ve uluslararası camiada söz sahibi ve sözüne güvenilir bir ülke olarak akil ve müşfik diplomasiyle bir çok önemli başarı elde etmiştir. Bunun son örneği sayın cumhurbaşkanımızın girişimleri ile küresel tahıl krizi çözülmüştür" dedi.

Türkiye’nin insani kalkınma yardımlarında lider, mülteci krizlerinde ve bölgesel meselelerde ise önemli arabuluculardan biri olduğunu ifade eden Bağcı, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılına girerken Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimizin gözbebeği ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri, hava, kara, deniz ve jandarma ordularımız yerli ve model savunma ve harp teknolojilerimizle dosta güven, düşmana korku veren bir güce ulaşmıştır. İnsani ve girişimci dış politikamızla bölgesel işbirliği ve küresel barış için, çaba gösteriyoruz. Hem sınırlarımızın güvenliği ve ülkemizin çıkarları, hem de bölgesel huzur, istikrar ve barışa katkı için Suriye’de, Libya’da, Doğu Akteniz’de, Ege’de ve Güney Kafkasya’da aktif dış politikamızla ve diplomasimizle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Zaferlerimizden aldığımız ilhamla ülkemizi daha parlak, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü coşkumuza eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin üst seviyeye ulaşmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müstesna bir yeri olduğunu belirten Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev,"Azerbaycan ordusunun modernleştirilmesine, özellikle Türkiye modeline uygunlaştırılması yönünde ciddi adımlar atılıyor. Ülkelerimiz arasındaki askeri işbirliği, birliğimizi daha da güçlendiriyor. Bu birlik bölgede, huzur ve istikrarın korunmasına katkı sağlıyor. Azerbaycan ordusu ve kendi adıma Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Zafer Bayramı vesilesiyle tebrik ediyorum. Yeni galibiyetler ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.