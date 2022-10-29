Azerbaycan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Azerbaycan’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılı dolayısıyla Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova başta olmak üzere milletvekilleri, üst düzey komutanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konukları Büyükelçi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve eşleri karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını okuduktan sonra yaptığı konuşmada, “Anadolu’nun vatan kılınmasında Sultan Alparslan’dan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tüm kahramanları rahmetle ve şükranla anıyorum. Vatanı, devleti, bayrağı, bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda kahramanca mücadele ederek canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Vatanları uğruna canlarını vererek şehit düşen tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet, gazilere şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

İstikrar ve güvenliğin bölge, Türkiye ve komşu ülkeler için son derece önemli olduğuna inandıklarını belirten Bağcı, “Bu inançla bölgemizdeki terör yapılanmaları, asimetrik tehditler ve yeni sınamalarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Küresel ve bölgesel pek çok meselede güven artıcı önlemler ve inisiyatif almaya devam edilecektir. Barış ve istikrarın teminine yönelik olarak da gerginliği azaltacak güvenliği artıracak adımlar için çabalarımızı sürdüreceğiz. Küresel barışın teminatı olarak kurulan Birleşmiş Milletler sistemi bugün aldığı kararlarla ne çatışmaları önleyebilmekte ne de başlayan çatışmaları bitirebilmektedir. 21. yüzyılda ne yazık ki hiçbir coğrafyada terörü, iç savaşları ve ilhaka varan egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan savaşları, akan kanı ve gözyaşını durduramamıştır. Kural temelli düzenin sarsıldığı ve bozulduğu, yeni uluslararası düzen arayışının yaşandığı bir ortamda, daha adil bir dünya için umut ve güven veren, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, adaleti merkeze alan kural temelli yeni bir küresel sisteme olan ihtiyaç her gün daha elzem hale gelmiştir. Küresel adaleti tesis etmek zorundayız. Türkiye tüm bu adaletsizliklere karşı durmaya, dünyada huzur ve refah arayışının bayraktarlığını yapmaya, ‘Dünya Beşten Büyüktür’ demeye, daha aktif, barışçıl ve insani bir dış politika izlemeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Küresel gıda ve tedarik krizine çözüm üreten Türkiye’nin Azerbaycan ile birlikte enerji krizine de çözüm üreteceğini ifade eden Bağcı, “Arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlayacak yol ve araçların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Avrupa’nın değişen güvenlik ve enerji mimarisinde Türkiye ve Azerbaycan kritik öneme sahip iki ülkedir. Diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesini hedef alan tarihi Şuşa Beyannamesi hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye haklı davasında yanında olduğu gibi azatlık sonrasında da Karabağ’ın imar ve inkişafında Azerbaycan’ın yanındadır. Türkiye bütün imkanlarıyla, kamu ve özel sektör tecrübesiyle, altyapıdan üstyapıya, tarımdan madenciliğe, enerjiden savunmaya kadar her alanda en önde olan ülkedir ve öyle de olmaya devam edecektir” dedi.

99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğiyle başlayan cumhuriyet yolunun Türkiye’yi dünyanın en kudretli devletlerinden biri haline getirdiğini belirten Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova,“Özellikle son yıllarda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle Türkiye’nin her alanda başarılara ulaştırmıştır. Türkiye’de ve Türkiye’nin katılımıyla dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle Güney Kafkasya’da gerçekleştirilen büyük projeler hakların refah ve gelişimine hizmet etmektedir. Türkiye’nin dış politikası bugün dünyada ihtiyaç duyulan hak, adalet ve dürüstlük üzerine kurulmuştur. Bir millet, iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye her meselede bir birinin yanındadır. Azerbaycan ve Türkiye’nin birlik ve dayanışması gelecekte halkalarımıza yeni başarılar getirecektir. Kardeş Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı bir daha kalpten kutluyorum” dedi.