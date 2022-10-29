Azerbaycan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Türk Şehitliği’nde düzenlenen törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlandı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Türk Şehitliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tören düzenlendi. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarının katıldığı tören, şehitlik abidesine çelenk koyulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Bağcı şehitlik özel defterini imzaladı. Bağcı konuşmasında, “Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünü muzaffer Azerbaycan topraklarında ve sizlerin manevi huzurunuzda, heyecan ve gurur içinde kutlamaktayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’en büyük eserim’ dediği cumhuriyetimiz asırlık bir çınar gibi büyürken, bizler Cumhuriyet değerlerimizin, bölünmez bütünlüğümüzün ve demokrasimizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Sizler, vatan toprağı uğruna fedakarca çarpıştığınız günlerde, özgürlüğü ve bağımsızlığı tehdit altında olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin de yardımına koşmakta hiç tereddüt etmediniz ve Azerbaycan topraklarında mekanların en yücesine nail oldunuz. Azerbaycan’da yazdığınız kahramanlık destanı, bugün ilişkilerimizin üzerinde yükseldiği ’bir millet iki devlet’ anlayışının en somut göstergesidir. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının mimarlarısınız. Sizlerin tesis ettiği kardeşlik bağı bugün Şuşa Beyannamesi ile millet iradesini de arkasına almış, sağlam bir akite dönüşmüştür. Türkiye ve Azerbaycan tarihin çetin dönemeçlerinden geçerken, aziz hatıralarınızın ışığında zaferlerini çoğaltarak ilerliyor. Azerbaycan’ın dört bir köşesinde yer alan kabirleriniz ebedi kardeşliğimizin şeref nişanıdır. Uğruna canınızı verdiğiniz bu kardeş toprağında huzur içinde yatınız" ifadelerini kullandı. Bağcı, "Bu anlamlı günde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin kutsal hatırası önünde bir kez daha saygıyla ve şükranla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun” dedi.

Tören, temsili şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.