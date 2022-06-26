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Azerbaycan’da 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü coşkusu

Azerbaycan’da 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü’nde, harp okulu öğrencileri ve subaylar askeri bandolar eşliğinde başkent Bakü’de yürüyüş düzenledi.

Genel 26.06.2022, 17:03
Azerbaycan’da 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü coşkusu

Azerbaycan’da 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü’nde, harp okulu öğrencileri ve subaylar askeri bandolar eşliğinde başkent Bakü’de yürüyüş düzenledi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşunun 104. yıldönümü başkent Bakü’de coşkuyla kutlandı. Bakü’nün birçok noktasında harp okulu öğrencileri ile subaylar, askeri bandolar ve marşlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri

Azerbaycan Milli Ordusu, Güney Kafkasya’da bulunan en güçlü ordulardan biri olarak sayılıyor. Modern silahlarla donatılmış Azerbaycan Milli Ordusu, kara kuvvetleri, hava ve hava savunma kuvvetleri ile deniz kuvvetlerinden oluşuyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin kararı ile 26 Haziran 1918 yılında Gence şehrinde kuruldu. Azerbaycan Parlamentosu, bağımsızlığın yeniden kazanılmasının ardından, 9 Ekim 1991 yılında ordunun kurulması ile ilgili kanunu kabul etti. Modern Azerbaycan ordusu, 1993 yılı sonunda kuruldu. Böylelikle 1998’de Azerbaycan Cumhurbaşkanının 22 Mayıs tarihli kararı gereğince 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ilan edildi.

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