Azerbaycan’da 2. Karabağ Savaşı’nın ikinci yılında şehitler anıldı

Azerbaycan’da, Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020’de başlatılan 2. Karabağ Savaşı’nın şehitleri ikinci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan’da 2. Karabağ Savaşı’nın ikinci yılında “Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla tören düzenlendi. Azerbaycanlılar, Ermenistan işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020’de başlatılan 2. Karabağ Savaşı şehitlerini mezarları başında anmak üzere başkent Bakü’deki 2. Fahri Hiyaban’a akın etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Kuvvet Komutanları da şehitliği ziyaret ederek çiçekler bıraktı. Bakan Hasanov, kabirleri gezerek şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.

“27 Eylül unutulacak bir tarih değil”

Şehit Yüzbaşı Ceyhun Hasanov’un ablası Hatire Hasanova kardeşinin, askerlerini koruduğu esnada şehit olduğunu belirtirken, "Ceyhun düşmanın direncini kırarak askerleriyle birlikte ilerlemişti. Düşman hedeflerinin birkaç mevzilerini ele geçirmişti. Geçilmez denilen Ohanyan hattını kırmıştı. Ceyhun, 80 askerin düşman tarafından kuşatılacağını anlayınca savaş meydanında tek başına kalmıştı. Askerlerini kurtarmak için kendi aracıyla ileriye gitmiş ve askerlerinin şehit olmasını engellemişti. Kendisi ve yanındaki şoför, mayın patlaması sonucunda şehit oldu. 27 Eylül tarihi bir gün. Bu tarihi günü de buradaki kahramanlar tarihe yazdı. Bugün, bayrak neredeyse vatan da oradadır. Var olsun Azerbaycan halkı, var olsun Azerbaycan Ordusu. Bugün şehitlerimizi unutmadılar, yad ediyorlar. 27 Eylül unutulacak bir tarih değil” dedi.

“Başımız dik, alnımız açık”

Şehit ablası olmanın hem gururlu, hem de zor olduğunu ifade eden şehit Binbaşı Elsever Paşavey’in ablası Şefa Hancanova ise, “Ben hem kardeşimi, hem de babam gibi gördüğüm birini kaybettim. Bir taraftan da 30 yıllık işgale son verdiği için gururluyum. Biz Cebrayıl’danız. Kendi toprağı, gururu ve şerefi uğruna ve bizlerin şerefi uğruna şehit oldu. Toprağıyla birlikte kalbi atan biriydi. Onun için gururluyum. Bütün şehitlerin ablasıyım. Başımız dik, alnımız açıktı. Çünkü bizim kardeşlerimiz topraklarımızın uğruna şehit oldu ve topraklarımızı bize geri getirdiler. Şehitlerimizin anıldığı günde, onların ruhları karşısında baş eğiyorum. Her birine Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra yerel saatle 12.00’de şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile metro ve otobüsler korna çaldı.

İkinci Karabağ Savaşı

Ermenistan’ın askeri provokasyonlarını önlemek ve sivillerin güvenliğini sağlamak için Azerbaycan ordusu 27 Eylül 2020’de tüm cephe hattı boyunca karşı saldırı başlattı. Savaşın ilk gününden itibaren Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna karşı büyük bir avantaj elde ederek işgalci güçleri Azerbaycan topraklarından temizlemeye başladı. Askeri operasyonların ilk gününün sonunda, Kelbecer, Murovdağ ve Ağdere istikametindeki stratejik açıdan önemli yükseklikler ile Fuzuli’de 4 ve Cebrail’de 2 olmak üzere 6 köy işgalci güçlerden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun tank, füze ve topçu birlikleri, savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) birliklerinin desteğiyle, cephe hattında bulunan çok sayıda Ermeni askeri kuvveti, askeri tesisi ve askeri teçhizatı yok etti.

Azerbaycan ordusu 3 Ekim’de Terter bölgesine bağlı Madagiz’i, 4 Ekim’de Cebrayıl şehrini, 9 Ekim’de Hocavend bölgesinin Hadrut yerleşimini, 17 Ekim’de Fuzuli şehrini, 20 Ekim’de Zengilan şehrini ve 25 Ekim’de Gubadlı şehrini işgalden kurtardı. 8 Kasım 2020’de Azerbaycan’ın kadim kültür başkenti Şuşa şehri 28 yıl 6 ay sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı ve şehre Azerbaycan bayrağı dikildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Kasım 2020’de ateşkes sağlanması ve askeri operasyonların durdurulması konusunda ortak bir bildiri imzaladı. Belgeye göre 20 Kasım’da Ağdam, 25 Kasım’da Kelbecer ve 1 Aralık’ta Laçın bölgesi Ermeni işgalinden kurtarılarak Azerbaycan’a teslim edildi. Azerbaycan’ın hem savaş alanında hem de siyasi masada zaferi ile sona eren 2. Karabağ Savaşı 44 gün sürdü. Savaşta 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit oldu, 6 asker ise kayıp olarak bildirildi.