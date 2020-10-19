Azerbaycan’a ikinci yardım konvoyu yola çıkıyor
TÜRK KIZILAY, AZERBAYCAN’A ULAŞTIRILMAK ÜZERE İKİNCİ YARDIM SEVKİYATI İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. EVLERİ ZARAR GÖREN AZERBAYCANLI İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KIŞLIK GİYİM, HİJYEN SETİ, BATTANİYE, YATAK VE MUTFAK SETİNİN YÜKLENDİĞİ 4 TIRLIK İKİNCİ KONVOY BUGÜN İSTANBUL’DAN YOLA ÇIKIYOR.
Türk Kızılay, Azerbaycan’a ulaştırılmak üzere ikinci yardım sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı. Evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahipleri için kışlık giyim, hijyen seti, battaniye, yatak ve mutfak setinin yüklendiği 4 tırlık ikinci konvoy bugün İstanbul’dan yola çıkıyor.
Azerbaycan’a yapacağı 2. yardım sevkiyatı için kış aylarının yaklaştığı günlerde elzem olan malzemelerin hazırlığını yapan Türk Kızılay, evlerinden, eşyalarından, kıyafetlerinden ayrı kalan ihtiyaç sahipleri için kışlık kıyafetleri ve diğer malzemeleri tırlara yükledi. Türk Kızılay, 4 tır olarak hazırladığı 2. yardım konvoyunu mont, kazak, bot, atkı, bere, kişisel ve genel temizlik malzemelerini içeren hijyen kiti, dezenfektan, siperlik, battaniye, yatak ile mutfak setiyle doldurdu. Dağıtım çalışmalarının yanı sıra bölgede ihtiyaç tespiti de yapan Kızılay ekipleri yardım malzemelerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte kışlık ihtiyaçları da karşılayacak.
Bölge halkına yardım dağıtımları sürüyor
Türk Kızılay’ın, çatışmalardan etkilenen siviller için Azerbaycan’a gönderdiği ilk 4 tırlık insani yardımın dağıtımları da sürüyor. İlk olarak Fuzuli kentine ulaşan ekipler, burada Ulduz Çocuk Kreş Okulu’na sığınan Azerbaycanlılara yaptığı dağıtımın ardından Ağcabedi’ye ulaştı. Berde bölgesindeki Ağdan Kuzanlı kasabasına da ulaşan Türk Kızılay ekipleri, evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine çadır kurulumu da yaptı. Kızılay ekipleri burada, battaniye, yatak, mutfak seti ve hijyen malzemelerini de ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Daha sonra Terter, Goranboy ve Gence bölgelerine de ulaşan ekipler buralarda da dağıtımlarını tamamladılar.
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3