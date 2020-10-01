Azerbaycan’a bir destek de Genç Memur-Sen’den

Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından Azerbaycan’a destek olmak ve Ermeni saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerini anmak için bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada yaşanan olayların iki kardeş ülkeyi birbirine daha da fazla yakınlaştırdığı vurgulandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen basın açıklamasına Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz, Azerbaycan ve Türkiye’nin iki devlet tek millet olduğunu vurgulayarak, “İki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletler arasında ortaya konulan en anlamlı, en samimi ve en kadim dostluk olarak diplomasinin ‘devletlerin dostu yoktur, çıkarları vardır’ teamülüne de meydan okumaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan 30 sene önce uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı işgal etmiş ve bu işgal sırasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek başta Hocalı’da yaptığı soykırım ile insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın tescilli bir saldırgan olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu biz olunca üç maymunu oynama tavrı değişmemiş ve Azerbaycan’ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir” dedi.

“Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olmamız bizim boynumuzun borcudur”

Ermenistan’ın 28 Eylül sabahı yeniden ahlaksızca silahlı güçleri tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya karşı Azerbaycan’ın meşru müdafaa hakkını kullandığını kaydeden Güleryüz, “Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olmamız bizim boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke, diğer yanda ise işgalci konumda olan bir ülke varken bizlere de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen iradenin arkasında durarak haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında omuz omuza mücadele vermekten başka bir seçenek yoktur. Bu nedenlerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan’ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Bizler bugün Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izanı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan saldırılanda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, iki devlet tek millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz ve şartsız olarak bulunduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz ve üyelerinin yanı sıra Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve üyeleri katılım göstererek destek verdi.