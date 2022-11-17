İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından genç girişimcileri desteklemek amacıyla düzenlenecek Azerbaycan Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından genç girişimcileri desteklemek amacıyla Azerbaycan’da düzenlenecek olan "Azerbaycan Yatırım ve Genç Girişimcilik Forumu" Bakü’de başladı. “Gençlik Odaklı Geleceğe Doğru” sloganıyla düzenlenen forumda, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmad Kawesa Sengendo ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerden farklı sektörlerden liderler ve profesyoneller katıldı.

Kur’an-ı Kerim okumasıyla başlayan forumda konuşan Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, oluşturulan imkanlardan gençlerin ve startupların yararlanması için girişimci ruhlu olmalarının önemli olduğuna vurgu yaparak “Girişimcilik, öğrenmeye ve yeni bilgileri elde etmekle doğrudan bağlantılıdır. İnsanların gerçek potansiyelini göstermesi için lise ve üniversite eğitimin yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Burada yaşayarak tecrübe kazanmak, öğrenmek meselesi önemli bir konu” dedi.

İnsanların bir araya gelmelerinin çok değerli olduğunu düşündüğünü ifade eden Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, “İnşallah bu sene de buradan birkaç başarılı startup, yatırım çıkarırsa bizim için büyük bir şey. Katılım finansla ilgili bir yeni strateji çalışması yaptığımızı söylemiştim geçen konuşmamızda. Şimdi o strateji çalışmamızı çok şükür bitirdik. Cumhurbaşkanımız geçen ay bizim yeni Katılım Finans Belgemizi açıkladı ve bu alanı Türkiye’de ve elbette bizimle beraber hareket eden tüm Türk ve İslam coğrafyasında da katılım finansı büyütmek gibi bir çabamız var. Elbette biz de yatırımı kar için yapıyoruz. Yani yatırım yapacağız ve buradan bir kar elde edeceğiz bu doğru ama bizim başka bir vazifemiz daha var. O yaptığımız şeyin insanlığı bir şekilde bir hayır getirmesi de lazım. Buradaki bütün genç arkadaşlara tavsiyem, ne olur girişiminizi yapın, para kazanın ama her kazandığınız parada burada insanlığa bir hayır oldu mu, olmadı mı diye de kendinizi böyle bir sınayın” diye konuştu.

Gençliğin geleceğin yeniden yapılanmasında ve inşasındaki rolünü tartışmak istediklerini belirten ICYF Başkanı Taha Ayhan gazetecileri yaptığı açıklamada, “Burada İslami Finans gibi finansal araçların yanı sıra aynı zamanda Yeşil Ekonomi dünyanın ihyasına ve imarına katkı sağlayacak ekonomik modellerin de gençlerin fikri ve kalkınma modellerini bir araya getirilmesini de hedefleyeceğiz. Azerbaycan’dan, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden startuplarımız ve girişimcilerimiz var. Gençleri her yönde destekleyeceğimiz ve gençlerin fikirlerine her yönde destek vereceğimiz bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Umuyorum ki, burada hem karar vericiler hem startuplar hem yatırımcılar hem finans sektörü bir araya gelerek yeni projelere katkı sağlayacaklardır. Geçen yapılan zirvenin neticesinde bazı startuplarımızın yatırım aldıklarını biliyoruz, bazı finans kurumlarımızın çeşitli yatırımlar yapmaya karar verdiğini biliyoruz, yatırımcılarımızın Azerbaycan olmak üzere çeşitli yatırımlar yaptığını biliyoruz. Bu noktada biz hem dikey hem de çapraz görüşmeler yapılmasını ve bir araya gelmesini gayet ediyoruz. Umuyorum ki, gençlerimizin bu noktadaki faaliyeti sonuçsuz kalmayacaktır, hayırlı sonuçlara yol açacaktır. Biz 2019’da çeşitli ülkelerde yapabilmiştik. Fakat pandemi araya girince 2020’de ancak Azerbaycan’da ve 2022 yine Azerbaycan’da yapıyoruz. 2023’den itibaren tekrar çeşitli ülkelerde, Kazan, Rusya, Ürdün, Pakistan, Nijer, Cezayir ve Bangladeş olmak üzere çeşitli ülkelerde yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnovasyon, yatırım, teknoloji tabanlı şirketler ve startupların uluslararası pazarda görünürlüğünün arttırılmasının hedeflendiği forumda, gençler, yeni uygulamaları keşfetme ve başarılı uluslararası projelerin yöneticileriyle bir araya gelme olanağı bulacaklar. İİT’ye üye ülkelerin karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik bilgi ağlarının kurulmasının da amaçlandığı forumda, çeşitli paneller ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek.