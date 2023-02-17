Azerbaycan, Türkiye’ye 110 kişilik ek arama kurtarma ekibi gönderdi

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye’ye 110 kişilik arama kurtarma ekibi daha gönderdi.

Azerbaycanlı arama-kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geldikleri enkaz alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 110 kişilik arama kurtarma ekibi daha Türkiye’ye gitmek üzere Bakü’den yola çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 110 kişilik ekibin ve çeşitli malzemelerin bulunduğu uçak, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı. Ekibin Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Azerbaycan’dan gelen 760 kişilik ekip deprem bölgesinde görev yapıyor

Deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarında sağlık personeli de dahil olmak üzere Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı 760 Azerbaycanlı personel görev alıyor. Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş’ta yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 53 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başarırken, 741 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Ayrıca Kahramanmaraş’ta kurulan 2 sahra hastanesinde şu ana kadar 729 kişi tedavi edildi.