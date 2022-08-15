Azerbaycan turizminde pandeminin etkisi geride kaldı

Harika doğasıyla her mevsim farklı tatil deneyimleri sunan Azerbaycan’da iki yıllık salgının ardından turizm sektörü için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Pandeminin izlerini silen ülkede, turizm turistlerin yoğun ilgisiyle beraber yeniden harekete geçti. Sınırların açılmasıyla birlikte 101 ülkeden turistlerin akın ettiği Azerbaycan’ın bazı ülkelerden pandemi öncesi ziyaret rakamlarını bile geride bıraktı.

Türk ziyaretçilerin de Azerbaycan’a ilgisi yüksek

Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye’den yoğun turist ziyaretçileri ağırlayan ülkeye, özellikle son yıllarda Türk ziyaretçilerinin de ilgisi arttı. 2021 yıl içinde 197 bin Türk ziyaretçiyi ağırlayan Azerbaycan’da Türkiye en çok turistin seyahat ettiği ülkeler sırasında ikinci sırada yer aldı. Bu yıl sonunda rekor bir rakama ulaşılması beklenirken, bu yılın henüz Ocak-Temmuz ayları arasında bile 174 bin Türk misafir ülkeye giriş yaptı.

Azerbaycan Turizm Ofisi ve Azerbaycan Kongreler Bürosu, turizm faaliyetlerini arttırmak için kolları sıvadı

Azerbaycan Turizm Ofisi ve Azerbaycan Kongreler Bürosu da turizm çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Marka değeri yüksek fuar ve organizasyonlarda yer almak için özel mesai harcanırken, ülke içinde de turizm ve etkinlik sektörlerinin geliştirilmesine yönelikte ciddi bir çalışma süreci takip ediliyor.

Ayrıca, Azerbaycan Turizm Ofisi ve Azerbaycan Kongreler Bürosu kongre ve etkinlik turizmine yönelikte özel projeler üretirken, bu alanda da söz sahibi olmak için tanıtım çalışmaları yürütüyor.

Son yıllarda kongre ve iş otelleri konusunda ülkede ciddi yatırımlar yapılırken, stratejik konumu ve modern altyapısı ile Azerbaycan kongre turizminde birçok sektöre ev sahipliği yapabilecek imkânlara sahip durumda. Bakü Expo Merkezi, Kafkasya’nın en büyük kongre merkezi olan Bakü Kongre Merkezi, Haydar Aliyev Kültür Merkezi başta olmak üzere dünya standartlarında hizmet veren otel zincir ağlarına ve ciddi bir tesis birikimine de sahip.

Bu alanda şimdiden adından söz ettiren Azerbaycan’ın kongre takvimi de dolmaya başladı. Ülke, 2023 yılında 6 bin kişinin katılacağı 74. Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi’ne, Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun 99.Uluslararası Oturumuna ve Avrupa Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin Bölgesel Kongresi’ne ve 2024 yılında ise Üniversite Akademisyenleri Liderlik Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Azerbaycanlı yetkililer her alanda uzun yıllardır birlikte yürütülen iş birliklerine dikkati çekerek, Türkiye ile de hem turizm, hem de etkinlik sektöründe çalışmalara imza atmak istiyor.

Karabağ Bölgesi de turizmin kalbi olacak

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tam bir turizm ülkesi olan Azerbaycan’ın son dönemde özellikle Karabağ Bölgesi’nin de işgalden kurtarılması turizm için önemli bir gelişme oldu.

Bölgede turizm yatırımları her geçen gün artarken bölgede dostluk ve çok kültürlülüğün teşvik edildiği etkinlikler de düzenleniyor. Bu çerçevede burada, Mayıs ayında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Kurulu ve Haydar Aliyev Vakfı tarafından Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlenirken, Azerbaycan’ın kültürel ve medeniyet başkenti diye nitelendirdiği Şuşa’da Türkiye dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden konuklar ağırlanarak tanıtım ve kalkınma çalışmaları yapılıyor.