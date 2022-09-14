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Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor
Ermenistan’ın provokasyonları sonucu sınırda çıkan çatışmalarda şehit olan 50 Azerbaycan askerinden Sebuhi Ahmedov, Bakü’de düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 14.09.2022, 09:31 14.09.2022, 09:42
Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuğuna uğurlanıyor.
Çatışmalarda şehit düşen Sebuhi Ahmedov, Bakü’deki İkinci Fahri Hiyaban’da Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.
Sınırdaki çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda 42’si askeri personel, 8’i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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