Azerbaycan, şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada şehit olan Azerbaycan askerleri son yolculuğuna uğurlanıyor.

Çatışmalarda şehit düşen Sebuhi Ahmedov, Bakü’deki İkinci Fahri Hiyaban’da Azerbaycan milli marşı ve duaların okunduğu törenle toprağa verildi. Törene şehit olan askerin ailesi, yakınları ve askeri yetkililer katıldı.

Sınırdaki çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda 42’si askeri personel, 8’i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.