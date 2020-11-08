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Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini alması Türkiye’de sevinçle karşılandı

ŞUŞA KENTİNİN İŞGALDEN KURTARMASI SONRASI VATANDAŞLAR BİRÇOK NOKTADA EV VE ARAÇLARINA TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ASTI

Genel 08.11.2020, 16:12
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Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini alması Türkiye’de sevinçle karşılandı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarması sonrası vatandaşlar birçok noktada ev ve araçlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa’nın kurtarıldığı müjdesi Türkiye’de de sevinçle karşılandı. İstanbul’un farklı noktalarında birçok kişi iş yerlerinde asılı olan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrağı astı. Bazı sürücülerin de arabalarının arkasına Türk ve Azerbaycan bayrakları astığı görüldü.

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