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Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti

AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT ASKERİ ARAÇLARI İMHA ETTİ

Genel 28.09.2020, 16:35
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Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha etti.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Azerbaycan’ın karşı saldırısı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusuna ait askeri araçların imha edildiği belirtildi.

Yetkililer saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

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