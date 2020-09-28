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Azerbaycan Ordusu, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatı nokta atışıyla imha etmeye devam ediyor
AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİ ORDUSUNA AİT ASKERİ TEÇHİZATI NOKTA ATIŞIYLA İMHA ETMEYE DEVAM EDİYOR
Genel 28.09.2020, 09:03
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Azerbaycan Askeri Kuvvetleri’nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ateş noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatlar nokta atışlarıyla imha ediliyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan Ordusu’nun birliklerinin nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatını imha etmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın ve tankların vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
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