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Azerbaycan Kültür Bakanlığından Bayraktar TB2’nin de kullanıldığı Karabağ mücadelesine ilişkin belgesel

Azerbaycan Kültür Bakanlığının İkinci Karabağ Savaşı’nı anlattığı 5 belgeselde Bayraktar TB2 SİHA’larıyla yapılan operasyonlara geniş yer verildi.

Genel 04.11.2021, 17:13
Azerbaycan Kültür Bakanlığından Bayraktar TB2’nin de kullanıldığı Karabağ mücadelesine ilişkin belgesel

Azerbaycan Kültür Bakanlığının İkinci Karabağ Savaşı’nı anlattığı 5 belgeselde Bayraktar TB2 SİHA’larıyla yapılan operasyonlara geniş yer verildi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, İkinci Karabağ Savaşı mücadelesinin anlatıldığı her biri 44 dakika süren 5 belgesel yayınladı. Belgesellerde Bayraktar TB2 SİHA’larıyla yapılan operasyonlar geniş yer aldı. Belgeselde konuşan pilot Vüsal Memmedov, Türkiye’den sadece Bayraktar TB2 SİHA’larının değil başka İHA’ların da İkinci Karabağ Savaşı’nda kullanıldığını belirterek, “Bu uçaklar insan faktörü olmadan kullanıldığı için operasyonlarımızı daha rahat gerçekleştiriyorduk. Limitleri sonuna kadar zorluyorduk. Bu operasyonlarda insansız hava araçlarının önemi çok büyüktü” dedi.

Bayraktar TB2 SİHA’larını kullanmanın bir avantajının taşıdığı bombalar olduğunu vurgulayan Necef Necefov ise, “Bayraktar TB2, diğer insansız hava araçlarından farklı olarak uzun süre havada kalıyor, keşif yapabiliyor ve anında merkeze bilgi aktarıyor. Gerektiğinde hareketli veya hareketsiz olan hedefleri anında yok edebiliyor. Hedefleri vurmadan önce bir araya gelmelerini bekliyorduk. Çünkü bu sayede daha fazla düşman hedefini yok edebiliyorduk. Bir süre sonra düşmanlar mümkün olduğunca bir araya gelmemeye çalışıyordu ancak biz bunun da çaresini bulduk. Bulundukları noktalara havan topu mermisi atıyorduk. Aniden panikliyorlardı, daha sonra ise durumu anlamak için bir noktaya toplanıyorlardı. Bir araya geldiklerinde ise onları yeniden vuruyorduk. Bu sayede hem daha az mühimmat harcadık, hem de onlara daha fazla zarar verdik. Bayraktar TB2’nin en iyi özelliklerinden biri nokta atışı yapabilmemizdi. Sadece hedefi değil, belirlenen hedefin istenilen noktasını vurabiliyordu. Düşman paniklediği zaman askeri kamyonla kaçmaya çalıştı. Biz Bayraktar TB2’nin mermisini kamyonun penceresinin içine attık” ifadelerini kullandı.

“Bayraktar TB2 ile bütün planlarını boşa çıkardık”

Ermenilerin işgal döneminde sağlam sığınaklar inşa ettiğini belirten Necefov, “Onların en güvendiği yer sığınaklarıydı. Ancak nokta atışı yapabildiğimiz için sığınakların penceresinden, kapısından, bacasından mühimmatı içeri atatabiliyorduk. Artık o noktadan sonra düşman hiçbir yere kaçamıyordu” diye konuştu.

Düşman hedeflerinin nereye gittiğini ve nerede saklandığını izleyebildiklerini ifade eden pilot Semed Muradov, “Düşman hedeflerinin önceden ne yapacağını belirleyebiliyorduk. Düşman S300 ve TOR hava savunma sistemlerine çok güveniyor, Azerbaycan’ın hava araçlarının hepsini vuracağını düşünüyordu. Ancak Bayraktar TB2 ile bütün planlarını boşa çıkardık. Artık bir süre sonra yok edecek askeri araç bulamıyorduk” dedi.

İkinci Karabağ Savaşı’nda savaş uçakları, helikopterler, insanız hava araçları ve Bayraktar TB2 SİHA’larının bütün bir şekilde kullanıldığını belirten Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ise, “Hava birlikleri saldırırken bir taraftan da düşmanın hava savunma sistemlerini izliyordu. Onlar çalıştığı zaman radyoelektronik dalgalarla sinyallerini karıştırıyorduk. Bunun sayesinde neredeyse kayıplarımız olmadı. Bayraktar TB2’lerle yok edilen düşman hedeflerinin görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığının sitesinde paylaşıldı. Bu görüntülerin birinde düşmanın en modern TOR M2KM hava savunma sisteminin yok edilmesi de yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Görünmez Kahramanlar” isimli belgeseller dizisinde 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nda kahraman Azerbaycan askerlerinin görkemli yolculuğu anlatılıyor. Askerlerin savaş anılarını aktardığı belgesellerde daha önce yayınlanmayan özel görüntüler de yer aldı.

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