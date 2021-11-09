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Azerbaycan, Karabağ’daki projelerini ara vermeden sürdürüyor

Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan kısmı olan “Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend” karayolu 2024’ün sonuna kadar hazır hale getirilecek.

Genel 09.11.2021, 12:12
Azerbaycan, Karabağ’daki projelerini ara vermeden sürdürüyor

Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan kısmı olan “Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend” karayolu 2024’ün sonuna kadar hazır hale getirilecek.

Azerbaycan ve Türkiye’ye kesintisiz bir biçimde karayolu bağlantısı sağlayacak olan Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan kısmıyla ilgili çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Koridorun Karabağ’dan geçen kısmı olan “Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend” karayolu 2024 yılının sonuna kadar hazır hale getirilecek.

“Karabağ’da 920 km’den fazla karayolu inşa edilecek”

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde toplam 920 km’den fazla karayollarının inşasının planlandığını belirten Azerbaycan Devlet Karayolları Ajansı (AAY) Karabağ Projeleri Sorumlusu İlham Süleymanov,“Bu proje kapsamında Şuşa’ya giden 101 km’lik Zafer Yolu’nun yüzde 98’i tamamlandı. Bu projede 4 büyük köprü, viyadük, su kanalları, 6 büyük otomobil ve hayvan geçidi inşa edildi. Şuşa’ya 81,6 km’lik ikinci bir yol daha inşa ediyoruz. Bu yoldaki çalışmalar yüzde 20 oranında tamamlandı” dedi.

“Laçın Koridoru’na alternatif karayolu 2022’nin sonuna kadar tamamlanacak”

2022 yılı için hedeflenen 4 büyük projenin olduğunu vurgulayan Süleymanov, “Bu projelerimiz, 22 km uzunluğundaki Talış-Tapgaragoyunlu-Gaşaltı, 13 km’den fazla olan Füzuli- Hadrut, 45 km uzunluğundaki Berde-Ağdam ve Laçın Koridoru’na alternatif olarak inşa edilen 27 km’lik otomobil yollarıdır. Bu projeleri 2022’nin sonuna kadar tamamlamanı planlıyoruz” diye konuştu.

“Zengezur Koridoru’na giden karayolu 2024’te tamamlanacak”

Zengezur Koridoru’na giden, Horadiz-Cebrayıl-Zengilan-Ağbend karayolu projesindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Süleymanov,“Bu yol 123,8 km uzunluğunda ve yolda yüzde 40 oranında altyapı çalışmaları tamamlandı. Projeni 2024 yılında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“Laçın Koridoru’na alternatif yeni bir koridor oluşturuluyor”

Azerbaycan, Türk şirketleriyle birlikte Rus barış gücünün geçici olarak yerleştirildiği topraklarda Laçın şehrinden geçmeyecek şekilde yeni bir alternatif "koridor" için yol inşaatına başladı. Azerbaycan’ın çalışmalarını sürdürdüğü yeni alternatif koridor, Laçın ilinin Gayğı kasabasından geçiyor.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin şartlarına göre taraflar, 3 sene içinde Hankendi ve Ermenistan arasında bağlantı yapan Laçin koridoruna Şuşa’dan geçmeyecek şekilde yeni bir karayolu inşa etmesi gerekiyor. Laçın-Şuşa yolu üzerindeki Büyük Galaderesi, Küçük Galaderesi köyleri, Gayğı kasabası, Hekeri Nehri ve Ermenistan’ın Kornidzor köyü güzergâhı üzerinde inşa edilen alternatif koridorun 2022’nin sonuna kadar tamamlaması planlıyor.

“Ulaşım ve iletişim hatlarının açılması”

Azerbaycan-Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirinin dokuzuncu maddesine göre taraflar arasında iletişim ve ulaşım hatlarının açılması gerekiyor. Bunun için taraflar arasında ayrıca 10 Ocak tarihinde bir bildiri daha imzalandı ve Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya başbakan yardımcıları düzeyinde bir komisyon kuruldu. Komisyon ilk toplantısını 1 Mart tarihinde yapıldı.

Bu kapsamda üç yönde ulaşım hatlarının açılması belirtiliyor. Azerbaycan anakarası ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasındaki demir ve kara yollarının açılması, Ermenistan ile Rusya arasındaki demiryolunun Azerbaycan üzerinden açılması ve Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Türkiye, İran ve Gürcistan’ın da katılacağı bölgesel bir (3+3) işbirliği formatı ve ulaşım ağının oluşturulmasını kapsıyor.

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