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Azerbaycan ’İti Kovan’ ın seri üretimine geçti

AZERBAYCAN YENİ TİP İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ (İHA) SERİ ÜRETİMİNE BAŞLADI.

Genel 22.10.2020, 14:39
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Azerbaycan ’İti Kovan’ ın seri üretimine geçti

Azerbaycan yeni tip insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başladı.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, tahrip gücü daha fazla ve yeni tip İHA’ların seri üretimine geçildiği bildirdi. Yeni İHA’lara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için söylediği ‘Onları iti kovar gibi kovuyoruz’ ifadelerine dayanarak "İti Kovan" isminin verildiği ve Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.

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